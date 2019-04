Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii canadieni au reținut ieri un suspect in cazul preotului din Montreal injunghiat chiar in timpul slujbei. Este vorba de Vlad Cristian Eremia, un roman in varsta de 26 de ani. Individul a fost prezentat instanței printr-o videoconferința din centrul de detenție in care a fost dus, noteaza Montreal…

- Anchetatorii au descoperit miercuri, 27 februarie, in curtea unui imobil din orașul Nucet, sat Baița, cadavrul unui barbat cadavrul unui barbat. Victima prezenta multiple leziuni la nivelul capului, iar in regiunea toraco-abdominala cadavrul era sectionat, prezentand doua fragmente separate.…

- Un barbat in varsta de 47 ani a fost arestat, joi seara, la Tribunalul Bihor, in cazul crimei socante careia i-a cazut victima un bihorean din satul Baita, dat disparut de vecini, cadavrul victimei fiind gasit transat in doua bucati.

- O tanara de 22 de ani a fost ucisa și tranșata de iubitul ei. Incidentul s-a petrecut in Spania. Criminalul i-a ținut ascuns cadavrul intr-un frigider mai bine de un an de zile. Manuel...

- Un roman stabilit in Spania a sunat la poliție și a anunțat ca a gasit-o pe iubita lui, tot romanca, spanzurata in casa. Femeia decedata, E.E.B, in varsta de 32 de ani, a fost gasita spanzurata. Barbatul nu vorbea fluent spaniola, astfel ca a fost nevoie sa fie adus un traducator, a anunțat ziarulromanesc.es. …

