- Un grup de biciclisti a parcurs, vineri, 100 de kilometri, de la Cluj-Napoca la Alba Iulia, la 100 de ani de la Marea Unire. Ei au purtat mai multe insemne tricolore, iar la jumatatea drumului au oprit la Monumentul Eroilor de la Miraslau, pentru o poza de grup.

- Un fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova, Ion Margineanu, a ajuns astazi, 30 noiembrie 2018, la Alba Iulia dupa ce a parcurs pe jos o distanta de aproape 500 de kilometri in 30 de zile. Barbatul de 75 de ani a facut acest efort pentru a sensibiliza cele doua natiuni ca, in viitorul apropiat,…

- Mai multe vehicule militare, ce au plecat luni dimineața, din Cluj-Napoca inspre Alba Iulia au ajuns in jurul pranzului in Aiud. Tehnica de lupta va fi prezenta la ceremonialul militar de 1 Decembrie, din Alba Iulia. Traficul pe DN1 este ingreunat. Luni dimineața, in jurul orei 7.00, au plecat din…

- Competiția denumita, Maraton „100 de ani - 100 km” va avea startul din fața comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, sâmbata, 25 septembrie, de la ora 8:00, și se va desfașura pe distanța Cluj Napoca - Alba Iulia. Peste 100 de sportivi vor alearga de la…

- Un numar de 100 de biciclisti vor sa pedaleze cei 100 de kilometri care despart Cluj-Napoca de Alba Iulia chiar in ziua in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei ''Clujul Pedaleaza'', Kertesz…

- 4.807 persoane, majoritatea elevi, au stabilit, sambata, la Alba Iulia, un record mondial, Romania intrand astfel in Guinness Book cu cea mai mare harta a unei țari formata din oameni, relateaza Mediafax. In interior s-a alcatuit numarul 100, simbolul Centenarului. Participanții au venit din 70 de…

- Programul “Bucurie in Mișcare” revine in aceasta toamna cu 3 evenimente care vor avea loc in Cluj-Napoca (15-16 septembrie), Turda (22 septembrie) și Alba Iulia (29-30 septembrie). In cadrul evenimentului