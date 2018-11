Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Margineanu iși va petrece ultimele zile din viața la inchisoare! Bolnav de cancer, barbatul a fost condamnat la șapte ani de pușcarie in cursul zilei de vineri, in Marea Britanie. Acesta a atacat-o pe partenera de viața și pe cel despre care era convins ca este amantul tinerei. Procurorul a notat…

- Traian Basescu a afirmat ca nu știe in ce dosar a fost chemat, dar a precizat ca e citat ca martor. ”Nu pot decat sa speculez deocamdata. Daca este vorba despre dosarul Microsoft, nu am niciun fel de indoiala ca-n cazul respectiv s-au dat șpagi de zeci de milioane de euro, probabil sute de…

- Douazeci si una de persoane, printre care 15 copii, au fost gasite intr-un camion frigorific condus de un roman si care a intrat in Marea Britanie joia trecuta, a relatat miercuri BBC preluat de Agerpres. Cei 21, despre care se crede ca provin din Vietnam, au fost descoperiti de politia de…

- Mihai Caliman, un roman de 32 de ani din Marea Britanie, a fost condamnat la inchisoare pe viața. El și-a ucis soția, in luna mai a acestui an. Ceea ce i-a surprins pe anchetatori a fost faptul ca barbatul a filmat-o pe nefericita femeie inainte de a-i aplica 12 lovituri de cuțit. Acestea au fost […]…

- In 1978, dictatorul roman Nicolae Ceausescu a efectuat o vizita in Marea Britanie considerata istorica. Unul dintre biografii Casei Regale britanice a publicat recent o lucrare in care aminteste si episodul prezentei cuplului dictatorial roman la Palatul Buckingham.

- Marea Britanie a cerut luni eliberarea imediata a celor doi jurnalisti Reuters condamnati la inchisoare in Myanmar pentru incalcarea legii secretului de stat, afirmand ca verdictul a subminat libertatea presei din tara asiatica, transmite agentia de presa Reuters. Un judecator din Myanmar i-a gasit…

- Un roman in varsta de 35 de ani, condamnat in țara la șase ani de inchisoare pentru frauda informatica, a fost prins in Italia. Poliția l-a descoperit in dulapul cu haine al fiicei sale, in varsta de doar patru ani. Barbatul se afla in localitatea Il Romito, alaturi de iubita și fiica sa. Pe 19 […]…