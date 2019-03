Stiri pe aceeasi tema

- Un roman plecat in Italia si-a chemat sotia acolo in urma cu aproximativ trei saptamani. Cand a ajuns, femeia a fost obligata sa se prostitueze de barbatul cu care era casatorita de mai bine de zece ani. Totul insa, s-a terminat tragic.

- Un politist local din Alba Iulia, sef de birou, retinut joi de politisti sub acuzatia de savarsirea infractiunilor de hartuire si amenintare, fapte pe care acesta le-ar fi comis fata de fosta sotie, va fi cercetat in libertate, potrivit deciziei luate vineri de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba…

- La un pas de tragedie in Monza, Italia. Un roman de 45 de ani s-a certat cu sotia, aceasta a plecat la munca, iar acasa s-a petrecut un scenariu terifiant. Barbatul a dat drumul la gaz cat cei doi copii, de 11 si 12 ani dormeau, si-a sunat sotia si a anuntat-o de ce are in gand sa faca.

- Un roman s-a aruncat de la etaj, imediat dupa ce sotia lui a nascut al cincelea copil, in Italia. S-a intamplat in orasul Vittoria ... The post Un roman s-a aruncat de pe balcon, imediat dupa ce sotia lui a nascut al cincelea copil, in Italia appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman din Italia a starnit furie și indignare cu mesajul postat pe Facebook dupa moartea unui polițist, intr-un accident rutier. The post Furie in Italia din cauza reacției unui roman dupa moartea unui polițist appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman a fEcut un gest xocant, in aceastE dimineatE, in Bari, Italia. BErbatul a cElcat-o cu maxina pe sotia lui xi apoi a fugit de la locul accidentului. Explicatia pe care a dat-o in fata oamenilor legii este revoltEtoare.

- Descoperirea a fost facuta dupa ce vecinii victimei nu au mai putut suporta mirosul care venea dinspre locuința lui, scrie aradon.ro. Astfel, locatarii au sunat la 112 solicitand prezența unor echipaje ale pompierilor și poliției. Dupa ce acestea au patruns in apartament, in baie l-au gasit pe barbat…