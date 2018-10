Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare a avut loc in Italia! Un roman și-a ucis iubita cu sange rece și apoi a sunat la poliție dupa comiterea ingrozitoarei fapte. Incidentul șocant a avut loc vineri seara in Santa Palomba, o localitate din aproapierea Romei. Barbatul a alertat Poliția, dupa comiterea faptei. (CITEȘTE…

- Crima infioratoare comisa de un roman, intr-o localitate din apropierea Romei. Barbatul și-a ucis cu sange rece iubita și apoi a sunat la Poliție, spunand ca este inarmat și ca a deschis focul. Incidentul șocant a avut loc vineri seara in Santa Palomba, o localitate din aproapierea Romei. Barbatul…

- Un tragic accident accident a avut loc sambata, 13 octombrie, in jurul orei 5:40 in zona industriala a localitații italiene Pioltello de langa Milano... The post Sfarșit tragic pentru un roman de 44 de ani in Italia appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav petrecut in Italia, acolo unde un roman de 28 de ani și fiul sau de numai 5 ani au fost grav raniți in timp ce traversau strada. The post Roman de 28 de ani și fiul sau de 5 ani raniți grav intr-un accident, in Italia appeared first on Renasterea banateana .

- Un tanar roman a ajuns in spital, dupa ce a provocat un accident spectaculos in Italia. The post Un roman a provocat un accident spectaculos in Italia. A lovit cinci mașini și a ajuns sub o duba (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman, in varsta de 49 de ani, s-a inecat sambata, in apele marii Tireniene din localitatea Fiumicino, in apropierea Romei. Potrivit declarațiilor prietenilor sai, cand a mers sa faca baie in mare,...

- Un barbat român în vârsta de 49 de ani, s-a înecat sâmbata dupa-amiaza, în apele marii Tireniene din localitatea Fiumicino, în apropierea Romei dupa ce a consumat bauturi alcoolice.

- Alex Vintu, un tanar roman de 19 ani, a murit intr-un tragic accident in Italia. The post Un roman de 19 ani a murit intr-un mod ingrozitor in Italia. A fost gasit carbonizat appeared first on Renasterea banateana .