Un român din Italia s-a spânzurat. Soţia lui a încercat să-l resusciteze Tragedia s-a intamplat la Aversa, o periferie la nord de Napoli. Barbatul avea 34 de ani și a lasat doi copii mici orfani de tata. Sotia lui a fost cea care l-a gasit fara suflare aproape de miezul noptii si a sunat la 118, cerand disperata ajutorul, relateaza observator.tv. A incercat sa-l resusciteze singura, pana la sosirea medicilor, dar acestia nu au mai putut face nimic pentru barbat. Din primele cercetari, se pare ca barbatul s-a spanzurat. Politia a preluat ancheta, pentru a stabili cu exactitate cauzele mortii romanului. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

