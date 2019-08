Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman, in varsta de 26 de ani, stabilit in Italia, impreuna cu familia, a murit ieri noapte dupa o cearta cu familia. Incidentul a avut loc in localitatea San Vicenzo Valle Roveto, din regiunea Aquila, a notat romatoday.it. Barbatul a avut o cearta cu un alt membru al familiei. Nervos, tanarul…

- Un barbat in varsta de 65 de ani, roman stabilit in Italia, a murit in aceasta dimineața pe o strada din Verona. Drama a avut loc pe strada Via Cesare Battisti, in jurul orei 08.30. Barbatul a picat din picioare, dupa ce a suferit un infarct, a notat rotalianul.com. Medicii de pe ambulanța au sosit…

- O femeie din Argentina a murit dupa ce medicii au operat-o greșit. Pacienta pe nume Teresa, in varsta de 80 de ani, trebuia sa fie operata pentru o afecțiune a tubului digestiv, insa medicii care s-au ocupat de ea i-au scos vezica din greșeala. Ulterior, cand medicul și-a dat seama de eroare, pacienta…

- Stefan a murit pe camp, in Italia, sub privirile neputincioase ale tatalui sau. Tanarul din Tulcea avea doar 26 de ani si medicii nu l-au mai putut salva. Stefan Iulian Obreja se mutase de la Tulcea in Italia, la Serino, unde muncea alaturi de tatal lui, in agricultura. Joi a cazut din picioare pe camp,…

- Curtea de Casatie din Italia, instanta suprema, a stabilit joi ca salutul fascist sau salutul roman trebuie condamnat si nu poate fi considerat un delict "minor", relateaza AFP.Salut roman "reprezinta un gest care trimite la ideologia fascista si la valori politice ca discriminarea si intoleranta",…

- Marius D., un cunoscut al politiei din Cosenza pentru numeroase acte de violenta, si-a cerut scuze pentru gestul sau, insa nu s-a gandit ca telefonul tinerei este monitorizat.Marius D., un interlop roman din Italia, cunoscut politiei cu numeroase antecendente violente, a intrat in casa…

- Un roman de 29 de ani, identificat drept C. V., si-a pierdut viata in urma unui accident de circulatie produs in Sferro, mic oras din zona rurala a provinciei Catania, Italia. Victima se afla pe locul din dreapta al unui alt autoturism condus de un cetatean roman in varsta de 33 de ani. Conform Yvii…