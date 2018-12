Un roman din Italia a fost violent cu un politist. Care a fost motivul gestului sau Un roman a atacat un carabinier dupa ce a fost trezit din somn, scrie Antena3.ro. Pentru ca bause prea mult, barbatul s a napustit asupra polititului care l a intrebat doar daca se simte bine.Romanul a facut mai multe manevre periculoase cu masina sa pe sosea si apoi s a oprit brusc pe marginea drumului. Soferii care au vazut incidentul au crezut ca omul ar fi facut un infarct, asa ca au sunat la Politie, potrivit ilgiornale.it.Un echipaj a sosit imediat la fata locului, iar agentii s au apropia ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

