Stiri pe aceeasi tema

- Strugurel Lingurar a intrat live pe Facebook și le-a promis celor care il urmaresc ca la 40.000 de distribuiri iși da foc la mașina de lux. La mai puțin de trei sferturi de ora, dupa ce clipul fusese distribuit de 20.000 de oameni, barbatul și-a stropit vehiculul cu benzina și i-a dat foc. "La 40.000…

- Maria Tudorica, o fetita romanca de un an si 5 luni, a fost furata odata cu masina tatalui ei, duminica, in jurul orei locale 16:37, la Londra, iar acum este de negasit. Totuși, autoturismul a fost gasit de Politia britanica, abandonat, dar micuța nu se mai afla in interior. Tatal ei s-a intalnit, astazi,…

- Mașina facuta scrum la Orbeasca de Sus in Eveniment / on 20/12/2018 at 11:59 / Pompierii militari au intervenit, miercuri seara, pentru stingerea unui autotursim cuprins de flacari, la Orbeasca de Sus. La sosirea pompierilor, focul cuprinsese intreaga mașina, fara a fi inregistrage victime,…

- In momentul in care mașina marca Mercedes a ajuns la intalnire, premierul britanic nu a mai putut cobori din limuzina. Ușa a ramas blocata. Un agent care o insoțea s-a chinuit cateva secunde bune sa deschida portiera limuzinei, in vreme ce cancelarul german aștepta pe covorul roșu. Intr-un…

- Masina rasturnata pe DN6, la iesire din Rosiori spre Maldaeni in Eveniment / on 05/12/2018 at 09:43 / Un accident rutier, in urma caruia trei persoane au ajuns la spital, a avut loc, in aceasta dimineata, pe DN6, la iesire din Rosiorii de Vede spre Maldaeni. Un autoturism s-a rasturnat in…

- Accident rutier la Cervenia/ Un tanar a ajuns la spital, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un copac in Eveniment / on 11/11/2018 at 21:53 / Un tanar a ajuns la spital, dupa ce nu a oprit la semnul “STOP”, iar masina pe care o conducea s-a izbit de un copac de pe marginea…

- Un roman a facut un live streaming in timp ce era beat mort si consuma in continuare bauturi alcoolice, asta in timp ce conducea masina pe strazile din Dublin. Barbatul in varsta de 29 de ani, pe numele sau de vlogger Strugurel Lingurar, este urmarit de zeci de mii de persoane pe retelele de socializare.

- Trezoriereul PSD, Mircea Draghici, sustine, pe Facebook, ca nu exista nereguli in modul in care a gestionat banii partidului. Deputatul social-democrat sustine ca ii va da in judecata pe jurnalistii care au scris ca familia Draghici a profitat de banii publici primiti de catre PSD drept subventii.