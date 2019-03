Un român din Anglia, tratat ca un sclav personal de un milionar! Imaginile cu tânărul au devenit virale Cazul unui roman angajat de un milionar englez starneste revolta pe retele de socializare. Tanarul il folosește pe roman pentru a-i tine berea, haina sau pentru a-i aduce țigarile. Oamenii au comentat ca astfel romanul este tratat ca un sclav, scrie Romania TV. "Sa va arat de ce este o idee buna sa aveți un servitor roman", scria recent pe internet milionarul. Harry are 23 de ani și este fiul unui milionar englez care are afaceri cu deseuri reciclabile. Pentru ca banii nu reprezinta o problema, Harry și-a angajat un sclav personal care sa stea in spatele sau, sa ii țina obiectele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

