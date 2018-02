Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanți de persoane, relateaza publicația britanica The Herald. Inspectorul Kev Morley, de la Poliția din Plymouth, a declarat ca cele noua persoane traiau in "condiții inacceptabile".Acesta a mai spus ca nu crede ca romanii erau…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați privind faptul ca un barbat, de 48 de ani, din Turda, judetul Cluj, care locuiește în Italia, ce nu a mai luat legatura cu familia din cursul lunii martie 2017.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca HADAREAN ADRIAN-GABRIEL, de…

- Gigi Becali a agitat spiritele la CFR Cluj, dupa ce a anunțat ca este interesat de Giedrius Arlauskis. ”Mie-mi place Arlauskis, dar sa vedem daca-i vom înnebuni pe cei de la CFR. Daca-l iau, e titular", a transmis latifundiarul, marti, la ProX. CFR…

- Politia germana a avertizat asupra unui "potential considerabil de conflict" la o demonstratie planificata de kurzi sambata in orasul Koln (vest), informeaza vineri agentia dpa.Peste 20.000 de participanti kurzi din fiecare parte a Germaniei se asteapta sa soseasca la Koln pentru actiunea…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- Marco Dulca si lectia depre cum isi cresc britanicii viitorii campioni. Mijlocasul crescut la Swansea vorbeste despre importanta psihologiei pentru un fotbalist, despre antrenamentele grele facute fara “a fi impins de la spate” si despre instruirea practica si teoretica a tinerilor fotbalisti. Fiul…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Cosmarul fostei jurnaliste a inceput vara trecuta, cand Cornel Cristian Achim a jefuit-o. Acesta a fortat un geam si a sustras patru laptopuri. Politia l-a prins si gasit asupra sa unul dintre laptop-uri. Dupa acest episod, individul a stat in arest preventiv, insa judecatorii au decis sa-l…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei va juca un meci de pregatire impotriva selectionatei similare a Angliei, pe 24 martie, in deplasare, informeaza site-ul frf.ro. Partida se va disputa in cadrul cantonamentului pe care nationala U21 il va efectua in Marea Britanie, incepand cu 20 martie. Jucatorii…

- Antrenorul de baschet Lonciu Davidescu, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Maccabi Tel Aviv, a decedat in Israel, la varsta de 87 de ani, informeaza News.ro. Davidescu a fost singurul tehnician roman cu cele doua trofee in palmares. Anuntul a fost facut de FR Baschet, care subliniaza…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia cu intentia de a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi, a declarat sambata, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Cantarețul Kamara are probleme in mariaj. Acesta este in pragul divorțului de partenera sa de viața, Oana. Kamara, care și-a cunoscut partenera de viața pe o rețea de socializare , este cunoscut publicului din Romania drept jumatate de culoare din trupa Alb-Negru. Artistul și soția sa, Oana, care anul…

- In perioada sarbatorilor de iarna și in primele zile ale anului 2018, traficul prin punctele de trecere ale frontierei a inregistrat creșteri fața de o perioada normala a anuntat Politia de Frontiera. In perioada 18 decembrie 2017 — 01 ianuarie 2018, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ…

- 3GPP, organizatia care defineste standardele in industrie pentru tehnologiile care vor urma standardului 4G/LTE, a finalizat primele specificatii pentru echipamentele 5G. Acestea se aplica pentru echipamentele telecom si radio, smartphone-uri si componentele pentru telefoane. Astfel, in 2018 serviciile…

- La mai bine de zece ani de la momentul Middlesbrough, Mirel Radoi si-a adus aminte de cele intamplate in ultimele minute ale returului semifinalei Cupei UEFA si a incercat sa gaseasca o explicatie pentru rezultatul care va ramane in istoria fotbalului romanesc. Dupa 1-0 la Bucuresti…

- Lupta pentru averea lui Fane Spoitoru continua si la doi ani si jumatate de la moartea fulgeratoare a acestuia. Copiii cunoscutului interlop au dat-o in judecata pe vaduva acestuia, Elena, iar instanta a stabilit oficial valoarea mostenirii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat pe cati bani…

- Potrivit Institutului National de Statistica, in Romania barbatii sunt mai bine platiti decat femeile. Aceeași situație se prezinta si in casele celor mai puternici romani. Prima doamna, Carmen Iohannis, a castigat anul trecut de aproape sapte ori mai putin decat presedintele Iohannis. Exceptia care…

- Mai mulți macaragii s-au mobilizat, pe Facebook, dupa ce a citit reportajul din Libertatea despre cantina sociala din Negrenii de Sus, județul Teleorman, și au mers cu daruri inainte de Craciun la copiii care au nevoie de cele mai simple lucruri: imbracaminte, jucarii și dulciuri. O caruța plina cu…

- Ionel si Mihaela Danciulescu au “rupt” actele de divort, dupa ce directorul sportiv al lui Dinamo si-a impacat sotia prin ”concedierea” presupusei amante de la ziarul “Ring”, care ii apartine lui Ionut Negoita. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile. (VEZI…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns pe mana medicilor. Acesta a avut mai multe probleme de sanatate in ultimul timp. Iliescu a fost insotit de sotia lui, Nina Iliescu. Medicii i-au schimbat tratamentul fostului președinte, a marturisit, la Romania TV, soția lui Ion Iliescu.Citește…

- In urma cu putin timp pompierii de la ISU Prahova au fost solicitati sa intervina pentru coborarea trupului unui tanar gasit spanzurat de un copac in orasul Campina din judetul Prahova. Anuntul la telefonul 112 a fost facut chiar de tatal tanarului in varsta de 33 de ani. In ciuda eforturilor medicilor…

- Soția directorului Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri, fost consilier județean PNL Adrian Pascuța, mama a trei copii, este cautata de polițiștii din Timiș, dupa ce a disparut de acasa in urma cu trei zile. Loredana – Sofia Pascuța are 35 de ani.

- Suspectul in atentatul de la New York, soldat cu trei raniti luni, era necunoscut politiei din Bangladesh, au anuntat marti fortele de ordine din aceasta tara care ancheteaza cu privire la trecutul lui Akayed Ullah, relateaza AFP, potrivit News.ro . Un barbat in varsta de 27 de ani originar din Bangladesh…

- Walter Zenga o va antrena pe Crotone. Anul trecut, italianul pe jumatate roman a fost in carți sa-i preia pe tricolori. Publicația ” La Gazzetta dello Sport” susține, in ediția on-line, ca lipsește doar semnatura pe contractul cu calabrezii, parțile ințelegandu-se asupra termenilor ințelegerii. Ultima…

- La un an dupa ce si-a deschis propria academie de fotbal la Londra, fostul fotbalist galatean Adrian Avasalcai si-a indeplinit un alt vis. Acela de a vizita Academai lui Gheorghe Hagi si de a-i smulge cateva sfaturi importante fostului mare international. “Imi doresc foarte mult sa colaborez…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, o explozie s-a produs la o casa din localitatea Sebis, cel mai probabil din cauza unor acumulari de gaze. Explozia nu a fost urmata de incendiu. O femeie in varsta de 60 de ani a suferit arsuri de gradele 1 si 2 pe fata, maini…

- Fortele de securitate au ajuns la fata locului dupa ce au primit apeluri cu privire la existenta unui obiect suspect lasat in piata in care a fost amenajat targul de Craciun din Potsdam. In urma cercetarilor, politistii au descoperit materiale explozive amplasate in obiectul suspect. Potrivit…

- Englezii nu au uitat de gesturile reprobabile ale lui Ilie Nastase din timpul confruntarii din aprilie dintre Marea Britanie și Romania, din Fed Cup. Jurnaliștii de la The Times i-au acordat lui Nastase premiul de "cel mai urat comportament al anului" pentru derapajele pe care le-a avut de-a lungul…

- Frica pazește bostanaria! O firma din Anglia a inceput sa construiasca locuințe in Romania la un standard de rezistența la cutremur extrem de ridicat. Este vorba despre 214 apartamente repartizate pe șapte tronsoane cu regim de inalțime mic, parter plus doua etaje și mansarda, pentru a rezista la un…

- Duminica noaptea, un grav accident s-a produs la Bascov. Un autoturism cu numere de Anglia care venea dinspre Curtea de Argeș a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism parcat regulamentar. Dupa ce a vazut dezstrul pe care l-a produs, soferul, de etnie roma, a fugit lasand autoturismul pe loc.…

- Emotii mari pentru un artist din Romania, acesta traieste cele mai frumoase momente din viata lui. Sotia lui i-a daruit un copil, iar totul a fost tinut in mare secret. Bebelusul a aparut pe lume in urma cu cinci luni, insa numai apropiatii stiau de minunata veste.

- Potrivit sursei citate, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata - palcuri , iar vizibilitate este intre 150 si 200 de metri. Vizibilitatea este sub 100 de metri intre Medgidia si Cernavoda, precizeaza IGPR. „Le recomandam conducatorilor…

- Venus Williams a fost vizitata, din nou, de politie: hotii au spart casa din Florida a americancei in varsta de 37 de ani si au disparut cu bunuri in valoare de 400.000 de dolari. Incidentul s-a intamplat in perioada 1-5 septembrie, cand Venus se afla in competitie la US Open (28 august…

- Claudio Rosu, in varsta de 23 de ani, era cunoscut in Franta pentru talharii si se mutase recent in Anglia, la Nottingham. In mai putin de 24 de ore a atacat patru persoane pe strada. Este vorba despre trei femei si un adolescent pe care i-a lovit, iar apoi i-a lasat fara bunuri de valoare.…

- Poliția bulgara a destructurat un grup organizat care transporta migranți in Austria, aceștia trecand prin Romania dupa ce traversau Dunarea cu barci inchiriate de la pescari, relateaza miercuri agențiile BTA și EFE. Opt indivizi — șase bulgari și doi pakistanezi — au fost arestați…

- Barbatul a reușit sa faca rost de dovada ca a muncit intr-o fabrica de tutun prin anii 50. El a cerut recalcularea pensiei și a primit bani in plus. Barbatul a fost nevoit sa restituie banii pe motiv ca a depus contestație prea tarziu. La cei 76 de ani și peste 36 de ani munciți in condiții…

- Alexandru Arșinel a chemat de urgența salvarea acasa, dupa ce i s-a facut rau. Deși medicii i-au recomandat sa se interneze in spital, acesta a refuzat. Actorul a avut probleme cu tensiunea și a chemat ambulanța acasa, insa nu a vrut sa mearga la spital. Soția actorului are probleme grave de sanatate…

- Fostul principe Nicolae a scapat de acuzatiile de lovire in cazul incidentului de la resedinta Regelui Mihai din Elvetia, a anuntat sambata avocatul sau, Radu Enache."A ramas numai plangerea depusa de Casa Regala pentru violare de domiciliu. Celelalte persoane aparent implicate n-au depus…

- Budescu si Grozav au fost cei mai buni jucatori ai nostri din acest „amical”, primul in rol de creator, celalalt de finalizator. Grozav s-a aflat la prima sa „dubla” ca tricolor, ajungand astfel la 5 goluri inscrise, din care 3 numai in poarta Turciei. De asemenea, primul dintre golurile sale a…

- Mihai Gadea este unul dintrei cei mai cunoscuți jurnaliști din Romania. Recent, directorul Antena 3 și realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei” a fost premiat peste hotare. El a fost desemnat „Prezentatorul anului 2017”, in cadrul galei AIB Londra.In vreme ce cariera lui Gadea a ajuns sa fie…