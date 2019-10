Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ”furt” și „lovirea sau alte violențe”. In data de 22 septembrie, in jurul orei 14.30, un agent de securitate care iși desfașura activitatea in cadrul unei societați comerciale, a verificat…

- Autoritațile din Marea Britanie ofera o recompensa uriașa pentru barbatul care a dat spargere la o casa din Bedfordshire, dupa ce a batut trei femei. De la apariția știrii și pana acum, s-a aflat ca agresorul este roman și ca se ascunde in Romania.

- Un cetatean turc in varsta de 59 de ani a fost retinut de politistii valceni dupa ce a fost prins conducand pe DN 7A, in localitatea Brezoi, desi avea dreptul de conducere suspendat pe teritoriul Romaniei inca din luna februarie a acestui an, au informat, marti, reprezentantii Politiei Valcea potrivit…

- Doi cetateni sirieni – o femeie de 39 de ani si fiul sau, de sapte ani – care au incercat sa intre ilegal in Romania, folosind pasapoarte germane care nu le apartineau, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Calafat. Cei doi incercau sa ajunga in Germania. Potrivit Politiei…

- Un barbat din Republica Moldova a fost prins de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora, cand incerca sa intre illegal in Romania, pentru a munci. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei…

- Noi acuzații grave la adresa polițiștilor. Un barbat susține ca a fost batut crunt la Cluj-Napoca de oamenii legii, fara sa fie vinovat de vreo infracțiune. Un echipaj l-a auzit ca discuta pe strada despre operațiunea de salvare ratata de la Caracal, i-a cerut sa se legitimeze, și l-a pedepsit pentru…

- Omul de afaceri Severin Tcaciuc a fost prins in Anglia si urmeaza sa fie extradat in Romania. Acesta va petrece in spatele gratiilor doi ani si jumatate, pentru ca la inceputul anilor 2000 a...

- Barbatul care a incercat sa intre ilegal in Romania prin punctul de frontiera Giurgiu-Ruse, folosind o carte de identitate emisa de autoritatile bulgare ce apartinea altei persoane, a fost depistat de polițiști la Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu. Cetațeanul turc calatorea ca pasager intr-un…