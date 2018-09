Stiri pe aceeasi tema

- Paul McCartney, devenit cunoscut ca membru al trupei de succes The Beatles, revine spectaculos pe prima poziție in topul Billboard 200, pentru prima data dupa 36 de ani cu noul sau album “Egypt Station”, astfel il trece pe locul doi pe Eminem cu recentul album “Kamikaze”.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, ca Summitul Initiativei celor Trei Mari a fost „excelent, in ciuda dificultatilor noastre de politica interna”.

- Scriitorul si filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a avut un mesaj pentru cei care incep scoala luni, indemnandu-i pe copii sa se bucure de prima zi de scoala, iar pe profesori sa fie drepti, scrie News.ro."Dragi copii (cu sau fara ochelari), bucurati-va de aceasta zi si de toate cele…

- Anul acesta se implinesc 10 ani de Hahaha Production. Cum i-ai descrie in 10 cuvinte? Muzica, munca, bucurie, creație, suflet, prietenie, joaca, curaj, concerte, inedit și iar MUZICA. Intr-un interviu din Unica declarai ca studioul este locul tau de joaca. („Alți barbați iși iau ceasuri, iahturi, mașini,…

- In runda a III-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Șomuz Falticeni a primit pe teren propriu vizita echipei CSM Roman. La capatul unui joc echilibrat, gazdele au reușit sa se impune cu destula șansa in prelungiri dintr-un penalty transformat de Julei. Victoria a venit la capatul unui joc dificil…

- In timp ce toți cei din jur i-au spus ca e o nebunie sa iși investeasca banii la marginea orașului, Catalin Tudosa a ajuns astazi sa vorbeasca de un cartier cu aproximativ 1.000 de apartamente. In mai puțin de șase ani, dezvoltatorul imobiliar a demonstrat tuturor ca proiectele sale au fost un succes.…

- Lumea modei este o lume sofisticata, in care creația este punctul forte și in care ies la lumina doar acele persoane care au cel puțin o urma de geniu, caci pentru a dicta trendul, pentru a realiza obiecte care sa fie apreciate e nevoie de ceva aparte, ceva care sa se diferențieze de restul. Georgeta…

- Lua este un cațel care a reușit sa pacaleasca moartea in incendiile devastatoare din Grecia. CORESPONDENȚA LIBERTATEA DIN RAFINA, GRECIA | Mobilizare și solidaritate fara precedent pentru cei ramași fara locuințe in urma incendiului CORESPONDENȚA LIBERTATEA DIN RAFINA, GRECIA | Satul care a ars in proporție…