- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, in data de 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Transportata de urgenta la spitalul din L’Aquila, femeia a murit dupa doua zile, in urma loviturilor…

- O romanca de 38 de ani a fost ucisa cu sange rece in Italia chiar de partenerul sau. Totul s-a intamplat in luna noiembrie 2017, dar abia sambata dimineata s-a aflat care au fost cauzele decesului sau.

- Liviu Paul Apostol, un tanar in varsta de 30 de ani, din Tulcea, a murit in urma unui accident teribil produs in Napoli. Liviu Paul Apostol avea un copil de 10 ani, insa nu a mai avut prilejul sa se bucure de acesta din urma. Motivul aflarii sale in Italia era acela de a strange bani pentru familie.…

- Ministrul Apararii american, Jim Mattis, a trimis o scrisoare la cartierul general al NATO, in ianuarie, cerand o misiune oficiala a NATO in Irak cu o comanda semipermanenta sau permanenta pentru a pregati forte irakiene, au afirmat cinci inalti diplomati ai NATO.Dupa un razboi de trei…

- Un roman și-a pierdut viața in mod neașteptat intr-o parcare din Italia. Acesta era șofer de TIR și, la un moment dat, a facut un popas intr-o parcare pentru a merge la toaleta. Adi Ungur, de 43 de ani, s-a prabușit la pamant și a cedat dupa ce a suferit un infarct, medicilor…

- DERAPAJ…Vasile Popa, primarul comunei Tanacu, a fost implicat, ieri, dimineata, intr-un accident minor petrecut pe raza judetului Vrancea. La intrare in localitatea Garoafa, edilul a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si a lovit o autoutilitara care circula din sens opus. Din fericire,…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident la ieșirea din Șintereag spre Beclean. Doua mașini s-au colizionat, ambii conducatori auto ajungand la spital. Se pare ca unul dintre șoferi este polițist.

- Bruno Simao, fost fotbalist la Dinamo, este in stare grava. Sportivul a fost victima unui grav accident de circulatie si se afla in coma indusa. In acest moment, fundasul portughez se afla internat la spitalul Santa Maria. A

- In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control formata din politisti de frontiera si inspectori vamali a descoperit intr-un microbuz, ascunse intr-un colet, 80 de pachete cu tutun aromatizat pentru narghilea. In ziua de 25 ianuarie a.c., la Punctul de Trecere a Frontierei Albita…

- Un barbat din judetul Hunedoara este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier langa Sibot. Acesta se afla sub influenta alcoolului, in momentul in care a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 23 ianuarie, in jurul orei 13.50, politistii…

- Situatie incredibila provocata de o femeie de 87 de ani din Italia. In urma cu doi ani, Saint Petrisor (foto), un roman care lucreaza ca zidar in localitatea Castelcovati, din apropiere de orasul Brescia, a fost acuzat de viol de o batrana in varsta de 87 de ani.

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat ...

- Un tanar roman in varsta de 19 ani a fost gasit duminica dupa-amiaza mort pe linia de cale ferata dintre Bari și Foggia, Italia.Tanarul nu a mai ajuns acasa in seara zilei de sambata, iar parinții sai au alertat autoritațile in aceasta privința.

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres.Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea…

- Site-ul de specialitate mondoprimavera.com a dat publicitații echipa turului din campionatul Primavera. Desemnat de patru ori jucatorul etapei, din primul „unsprezece” nu putea lipsi Claudiu Micovschi (18 ani), capitanul echipei Genoa. „Mijlocasul de banda al lui Genoa are continuitate…

- Viitorul atacantului roman Florin Andone este la Deportivo La Coruna. Cel putin asa sustine presa din Italia, care anunta ca gruparea galiciana nu este dispusa sa-i dea drumul atacantului roman, in ciuda ofertelor venite pe adresa sa.A

- Un tanar de 19 ani din Borsa implicat intr-un accident rutier a decedat dupa o luna si jumatate de la producerea tragediei. Medicii nu l-au mai putut salva cu toate eforturile depuse. Evenimentul nefericit s-a produs pe drumul national 19 in data de 25 noiembrie 2017. Borseanul de 19 ani ar fi pierdut…

- In luna mai a acestui an, tanarul Sorin Truica trebuia sa implineasca 30 de ani și sa devina pentru prima data tata, insa destinul crud a decis ca el sa plece mult prea devreme dintre noi! Așa cum spun rudele de la Targu Jiu, tanarul, originar din Dolj, plecase in Italia pentru aș face…

- Un tanar de 22 de ani din Negrești-Oaș circula cu o mașina in prima zi din 2018 s-a rasturnat, in zona localitații Fundatura din comuna Iclod, scriu jurnaliștii de la Gherla Info. Potrivit oamenilor legii, la un moment dat, pe fondul oboselii, tanarul a scapat mașina de sub control, aceasta a patruns…

- Totul s-a intamplat intr-o zona cunoscuta ca fiind rau-famata din Napoli. O familie de romani, care petrecea Revelionul in casa unor prieteni, a iesit pe balcon pentru a admira focul de artificii. Mai multi barbati au inceput sa traga focuri de arma in aer, iar un copil de opt ani a fost lovit de…

- Formația antrenata de italianul-roman Walter Zenga, Crotone, a pierdut la limita, scor 0-1, partida disputata vineri seara, pe teren propriu, in fața liderului din Serie A, Napoli, acesta fiind in primul meci din etapa a 19-a, ultima din anul 2017. ...

- DE CRACIUN Patronul din „umbra” a firmei de securitate Live Vision, Liviu Radescu, de 52 de ani, a fost implicat in aceasta dimineața intr-un accident in care unul din angajații sai a fost ranit serios. Acesta a ajuns la spital cu policontuzii in schimb angajatul sau, un fost polișist are politraumatisme…

- Mirela Vaida, Fuego și nea Marin au caștigat 3.000 de euro, pentru o fetița talentata la muzica. Sambata seara, intr-o ediție de sarbatoare a show-ului “Guess My Age – Ghicește varsta”, prezentata de Dan Negru, trei vedete, Mirela Vaida, Fuego și nea Marin Barbu, au caștigat 3.000 de euro pentru Ariana…

- Timp de doua zile, HCM Rm.Valcea, HC Zalau, CSM Slatina si Lotul national de tineret s-au infruntat la cea de-a noua editie a Memorialului ”Constantin Tita”, competitie desfasurata in Sala Sporturilor Traian. Vineri, in meciul care a decis castigatoarea turneului, HC Zalau a invins cu 26-23…

- Un tanar de 29 de ani si-a pierdut viata, in urma unui grav accident rutier, produs in aceasta dimineata. Tragedia a avut loc in jurul orei 9 la intersectia strazilor Tighina si Sciusev din Capitala.

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, ar putea sa paraseasca formația bulgara in aceasta iarna, fiind in atenția a doua echipe din Serie A. Informația a fost lansata de agentul Ruggero Lacerenza, care a marturisit ca atacantul roman de 31 de ani se afla in atenția Fiorentinei și Sampdoriei,…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat în sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborâsera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl…

- Accident provocat de un sofer beat si fara permis! La fata locului au sosit imediat poliistii, care l-au testat pe barbat cu aparatul etilotest rezultand o alcoolemie de 1,43 mg/l alcool pur in aerul expirat. In plus, in urma verificarilor in baza de date, oamenii legii au constatat ca barbatul nu avea…

- Microbuzul in care se aflau si persoane din Romania a fost implicat intr-un grav accident in provincia Udine, din Italia. In urma acestui accident se pare ca aproximativ noua romance au fost ranite.

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s-a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborire din Pasul Tihuta. Nu s-au inregistrat victime, transmite corespondentul MEDIAFAX. Autocar cu 19 persoane la bord, implicat intr-un…

- Un autovehicul condus de un cetațean român s-a lovit frontal, luni, de un automobil în care se afla un cuplu italian. Evenimentul s-a produs pe strada provinciala dintre localitațile Borghetto Lodigiano și Graffignana.

- Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Vișeu de Sus au depistat un autoturism marca Mercedes CLA 200 D in valoare de peste 35.000 euro, care figura in bazele de date ca bun cautat pentru confiscare. In data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 17.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F.…

- Este alerta in Harghita, dupa ce un autocar in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta diverse traumatisme, iar alte 7 sunt…

- Un șofer român de TIR a fost la un pas de moarte, în urma unui incident șocant, petrecut pe o șosea din Italia. Românul circula pe o șosea din apropiere de Torino, când, la un moment dat, cauciucul unui TIR aflat în fața sa a explodat. În acel moment, din…

- Politistii rutieri au depistat un conducator auto care avea o alcoolemie de peste 1,60 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cel in cauza fusese implicat intr-un accident rutier. La data de 5 decembrie, in jurul orei 22:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat…

- Fundasul Vlad Chiriches isi va prelungi contractul cu Napoli pana in 2022, a anuntat,ieri, presa italiana. Internationalul roman in varsta de 28 de ani este considerat o alternativa pentru cuplul defensiv Koulibaly - Albiol. Contractul lui Chiriches cu Napoli expira in 2020, insa el este extrem de…

- In urma cuputin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Suceava cu Dobrila Eugeniu, in zona Boema. Un taxi si un autotusim au fost avariate in urma coliziunii. Se pare ca soferul masinii marca Opel a incercat sa fuga de la fata locului insa a fost prins la scurt timp.Soferul autoturismului…

- Agenții de la Poliția Rutiera din localitatea Spino d’Adda, provincia Cremona, au amendat la sfarșitul saptamanii trecute un șofer roman cu suma de 9.500 de euro și au confiscat autovehiculul acestuia, dupa ce s-a constatat ca transporta marfa fara autorizație și avea ascunse in furgoneta sa și 215…

- Un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri a fost implicat intr-un accident, in localitatea Vadul Izei din județul Maramureș, intrand in coliziune cu un autocamion, informeaza IGSU. Potrivit sursei citate, la nivelul județului Maramureș s-a declanșat Planul Roșu de…

- Un accident de circulație soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc azi, 26 noiembrie, in jurul orei 15.30, pe Meseș. In evenimentul rutier a fost implicat și un satmarean. Potrivit polițiștilor, un barbat de 43 de ani, aflat la volanul unei mașini, intr-o curba a pierdut controlul direcției de…

- Vlad Chiriches va da lovitura carierei dupa ce conducerea lui Napoli a decis sa ii ofere un nou contract. Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a dezvaluit ca, in timpul vizitei pe care a efectuat-o in Italia, a discutat cu oficialii gruparii napoletane, iar acestia i-au transmis ca ii vor…

- Un microbuz romanesc a fost implicat, sambata, intr-un accident in Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar inmatriculat in Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite. Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat,…

- Cu ocazia verificarilor efectuate de politisti, barbatul, in varsta de 42 de ani, din Cluj, nu le-a putut prezenta niciun document din care sa rezulte ca societatea angajatoare este autorizata sa efectueze operatiuni de transport cu arme si munitii. Procedand la deschiderea coletelor si verificarea…

- Victor Alistar a fost implicat intr-un accident de mașina in timp ce se deplasa catre sediul CSM. Victor Alistar, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii, a fost implicat, miercuri dimineața, intr-un accident rutier, in apropierea sediului institutiei. Directorul executiv al Transparency International…

- Napoli, cu fundasul Vlad Chiriches rezerva, a castigat la limita confruntarea de pe teren propriu cu AC Milan, scor 2-1, din etapa a XIII-a a campionatului din Italia. Napoli a bifat victoria cu numarul 11 din actualul sezon din Serie A, consolidandu-si astfel pozitia de lider in clasament.

- Potrivit primelor informatii, Opelul circula dinspre Gara Internationala spre Podul de Piatra, a incercat sa intoarca si a fost agatat in spate de tramvai. La fata locului a ajuns un echipaj de la Politia Rutiera, o ambulanta si un echipaj SMURD. Circulatia in zona se desfasoara in conditii dificile,…

- Copilul unei familii de români, în vârsta de cinci ani și jumatate, a murit, luni seara, la Corinaldo, Italia, dupa ce a cazut în interiorul unui puț de decantare și evacuare a apei reziduale ce provenea de la o moara de masline