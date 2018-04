Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 29 de ani a fost reținut de autoritați și este suspectat de crima. Iubita acestuia a fost gasita fara suflare in casa. Crima a fost descoperita marți (3 aprilie), in orașul italian La Spezia. Suspectul principal este un roman, pe care polițiștii l-au indentificat deja. Roberta…

- Un magazin din Italia, in care se vand produse romanești, a fost vizat de o bomba artizanala. Autoritațile suspecteaza ca ar fi vorba despre un atentat. Mai multe persoane, neidentificate la acest moment, au pus o bomba artizanala in fața unui magazin romanesc din orașul Anzio, iar aceasta…

- Un roman a murit in Italia, in urma unui accident stupid, iar cainele sau statea chiar langa el și schelalaia neincetat de tristețe. Barbatul de 53 de ani, Nicolae Ciobanu, lucra ca cioban și se afla cu oile la pascut. La un moment dat, o fost lovit in cap de creanga unui copac și a murit. Oamenii…

- Barbatul este cetațean roman de origine palestiniana și este cercetat de catre DIICOT, dupa o sesizare venita din partea SRI, cu privire la activitați de propaganda terorista, de natura jihadista și instruire privind folosirea unor dispozitive explozive. Suspectul ar fi intr-o etapa…

- De ce s-a suparat Gica Popescu pe Anghel Iordanescu. Cei doi reprezentanți de seama ai Generației de Aur nu-si mai vorbesc de mai bine de trei ani. Fostul capitan al echipei naționale a dezvaluit cum s-a rupt relația cu cel mai bun antrenor roman al secolului trecut. “Supararea mea nu are legatura cu…

- AS Roma si Inter Milano monitorizeaza atent situatia lui Razvan Marin, care a reusit 6 goluri si 11 pase decisive in acest sezon, in toate competitiile. Titular in victoria 2-1 din Israel, Razvan Marin a bifat a zecea prezenta sub tricolor. Dupa ce au aparut zvonuri in legatura cu un posibil…

- Peste 300 de sindicalisti de la Santierul Naval Mangalia au protestat cateva ore joi, 22 martie, in fata Ministerului Economiei. Oamenii acuza guvernul de lipsa de viziune in legatura cu situatia companiei. Ministrul Economiei anunta ca au fost finalizate negocierile cu firma olandeza Damen. Statul…

- Trei explozii in Texas au ucis doi oameni si au ranit doua femei. Deflagratiile au provenit de la trei colete livrate la domiciliile victimelor. Politia spune ca intre cele trei atacuri exista o legatura, transmite CNN. Cele trei explozii au avut loc in Austin, Texas, in momentul in care oamenii au…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila spune ca iubita presedintelui partidului, Irina Alexandra Tanase, care a stat in primul rand la Congresul din 10 martie, este un om deosebit, cu bun simt, o ”domișoara decenta”, care a sustinut echipa formatiuni la aceasta reuniune. Intrebata cum s-a vazut…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al Partidului Popular European (PPE), a explicat, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ce optiuni au liderii politici italieni pentru a depasi blocajul generat, in mod paradoxal, de alegerile parlamentare. Ce rol mai joaca Silvio Berlusconi?…

- Un roman a fost arestat in Italia, dupa ce i-a aplicat iubitei o bataie zdravana. Barbatul și-a pierdut mințile, dupa ce femeia s-a urcat pe scena alaturi de un stripper, in timpul unei petreceri de 8 martie.

- O crima infioratoare a tulburat linistea unui cartier linistit din Venetia, Italia. Un Barbat de 36 de ani din Constanta, aflat la munca in Italia a fost ucis de colegul de apartament, in varsta de 26 de ani, informeaza veneziatoday.it.Victima, Gheorghe Suta, a fost injunghiata mortal cu un cutit de…

- Cine este Rafael Emanuel Neamtiu, tanarul din Arad care și-ar fi ucis iubita și care apoi s-a sinucis. Barbatul de 23 de ani, care și-ar fi impușcat mortal concubina, este descris ca fiind un „scandalagiu” și un „rebel” de vecinii din Tarnova. Crima ar fi comis-o din gelozie, dupa ce ar fi aflat ca…

- Este om de televiziune, actor, fost sportiv de performanta, tata, dar foarte putini cunosc faptul ca Vladimir este pasionat de design interior. Vladimir Draghia are o poveste de viata demna de un film hollywoodian. A jucat in telenovele, a aparut in zeci de reclame si spoturi indraznete; este actor,…

- O stație spațiala chinezeasca, plina cu un material toxic, se poate prabuși in Europa. O stație spațiala scapata de sub control, pusa pe orbita de China, se va prabuși pe Pamant in doar cateva saptamani. Aceasta ar putea lovi Europa, SUA, Australia sau Noua Zeelanda. Stația spațiala Tiangong-1, care…

- Un șofer român, în vârsta de 40 de ani, a fost descoperit într-o stare avansata de ebrietate la volanul unui TIR, pe autostrada A16, din Italia, dupa ce a provocat un accident rutier.

- Razvan Rentea, barbatul care si-a ucis parintii si bunica la Satu Mare, este principalul suspect intr-o alta crima celebra ramasa nerezolvata. Rasturnare de situatie in cazul crimei de...

- Jaroslaw Kaczynski, presedintele partidului de guvernamant din Polonia, si Liviu Dragnea, condamnat intr-un dosar care vizeaza fraude electorale si care se confrunta si cu acuzatii de coruptie, dar conduce partidul aflat la putere in Romania si numeste prim ministri stersi, sunt doi dintre politicienii…

- Un arab din Sectorul 3 al Capitalei, in varsta de 24 de ani, si-a injunghiat mortal iubita, in varsta de 25 de ani, pe fondul unei neintelegeri. Dupa ce a comis crima, acesta i-a omorat si pisica, apoi a plecat din apartamentul unde a avut loc crima si, la cateva minute distanta, a ucis un vecin, chiar…

- Se pare ca ucigasul ar fi consumat substante interzise. Crimele au avut in jurul orei 19.00, in Sectorul 3 al Capitalei. Dupa o cearta in cuplu, barbatul de 24 de ani si-a injunghiat mortal iubita, cu un an mai in varsta. In furia momentului, criminalul ar fi ucis si pisica iubitei sale. Apoi a plecat…

- Crima in cartierul Bucureștii Noi din Capitala din cauza unei bucați de teren. Un barbat și-a ucis vecinul cu care se certa deoarece iși ridicase un gard pe un teren disputat, moștenit de la parinți. Cand a conștientizat ce a facut, individul și-a luat viața. Cei doi vecini din București s-au certat,…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, a fost denunțat la poliție de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, pentru ca ar fi fraudat-o de 23.000 de euro. Vorbim despre cel mai mare scandal din Italia unde, conform presei italiene, lipsec in total 1,5 milioane de euro.

- Boxerul roman Ronald Gavril se bate duminica dimineața, de la ora 6.00, in direct in exclusivitate la Antena 3, pentru titlul mondial in versiunea WBC la categoria semijlocie cu americanul David Benavidez. ''Oamenii din spatele sau au incercat sa-l faca un superstar inainte de a lupta cu mine.…

- In mijlocul nesfarsitelor podgorii, un calaret strabate agale aleile dintre intinsele vii de vita de vie. Nu, nu e o scena rupta dintr-un film de la inceputul secolului trecut. Este o scena intalnita zilnic in nordul...

- In urma cu cateva zile, pe 10 februarie, la invitatia cotidianului ZIUA de Constanta, a fost organizata o intalnire de suflet prilejuita de celebrarea a 140 de ani de la reintegrarea Dobrogei la statul roman si de centenarul Marii Uniri. In acest context, invitatii si au exprimat opinia despre intentia…

- Dupa decenii de cheltuieli pe infrastructura pentru a dezvolta parți mai sarace ale Europei, Uniunea Europeana trebuie sa investeasca in migranți pentru a preveni o ”bomba nucleara” de tulburari civile, a declarat Corina Crețu. „Integrarea sociala va fi cruciala in anii urmatori”, a declarat…

- Un roman și-a pierdut viața intr-un spitl din Napoli. Barbatul de 30 de ani, Liviu Apostol, lucra in Italia și a fost implicat intr-un accident foarte grav in orașul Poggiomarino. Barbatul a fost gasit de ambulanța intins pe carosabil cu rani deosebit de grave, aproape de un scooter…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, in data de 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Transportata de urgenta la spitalul din L’Aquila, femeia a murit dupa doua zile, in urma loviturilor…

- Ajuns rezerva la Betis Sevilla si avertizat de oficialii clubului andaluz ca nu mai intra in vederile antrenorului Quique Setien, Alin Tosca si-a facut bagajele si a plecat in Italia. Internationalul roman a batut palma cu Benevento, ultima clasata din Serie A. „Macaronarii” i-au facut fundasului nosru…

- Mesajul afișat de un șofer pe luneta unui Logan. Un sofer din Chisinau, Republica Moldova, și-a aratat oful, intr-un mod inedit, pe autoritațile care ar fi trebuit sa intreține arterele rutiere, pline de gropi. Astfel, pe luneta autotursimului sau de serviciu, conducatorul auto a scris cateva versuri,…

- Detalii tulburatoare in cazul crimei care a ingrozit Italia in octombrie 2017. Suspecții, doi tineri din judetul Iasi, arestati in Italia, ar fi comis oribila fapta pentru cateva sute de euro. Pe data de 9 octombrie 2017, Florin Buzila (19 ani) si Paul Todirascu (18 ani) au intrat in casa Alinei Elena…

- NADLAC. Cei trei s-au prezentat la control la același Punct de Trecere a Frontierei: Nadlac II – Csanadpalota. Primul sosit a fost Ionuț C. de 24 de ani, din județul Vrancea. In urma verificarilor s-a stabilit ca acesta avea emis pe numele sau un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru…

- Subofiterul Florin Oprea a ucis-o pe iubita sa marti dupa-amiaza, cu mai multe lovituri de cutit, intr-un coafor din Titu. Acesta a recunoscut fapta si le-a dezvaluit anchetatorilor si motivul pentru care si-a ucis iubita.

- Cine este subofițerul MApN din Dambovița care și-a ucis iubita din gelozie. Biroul de presa al Ministerului Apararii Naționale face urmatoarele precizari, cu privire la tragedia care a ingrozit pe toata lumea. Plutonierul Florin Oprea, specialist in grupa reparații și conservare a Depozitului 129 Materiale…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc.

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Tanara din Roman a plecat in Italia in anul 2005, cand avea 24 de ani. De atunci nu a mai dat niciun semn de viata si nu a mai luat legatura cu familia. Dupa 13 ani mama fetei a depus o plangere la politie. Oamenii legii au demarat cercetari in acest caz si urmeaza sa ceara ajutorul autoritatilor…

- O echipa de cercetatori care analiza o mumie din secolul 16 a facut o descoperire neasteptata. Oamenii credeau ca persoana respectiva a suferit de variola, dar au avut parte de o mare supriza. De fapt, copilul, deshumat dintr-o biserica din Napoli, Italia, suferise de hepatita B, potrivit unei analize…

- Crima pasionala in Anglia CRIMA…. Barbatul si-a ucis fosta iubita cu zeci de lovituri de cutit, dupa ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin la care aceasta lucra. TRAGEDIE…Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie. Victima este nimeni…