Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Zalau, județul Salaj, i-a acordat primul ajutor unui șofer francez care a provocat un teribil accident rutier, zburand cu mașina peste delimitatorul inalt de peste un metru dintre sensurile de mers. Adrian Mica, un tanar de 25 de ani din Zalau, care lucreaza ca șofer in Franța, mergea la…

- Șapte jucatori sunt cercetați in Italia dupa ce l-au batut pe un individ intr-o discoteca din Reggio, pe 23 decembrie 2016. Procesul fotbaliștilor, intre care se afla și fundașul Vasile Mogoș, a inceput pe...

- Un tanar roman, in varsta de 17 ani, de etnie roma, a fost arestat de carabinieri, la Cremona, in Italia, cu o zi inaintea nunții sale. Uluitor, adolescentul le-a mulțumit acestora pentru ca l-au „saltat”, intrucat ca nu vroia sa se insoare. Mama adolescentului a incercat sa-i convinga pe carabinieri…

- Șcene șocante au avut loc in parcarea unui centru comercial din cartierul italienesc Monti Tiburtini. Un roman, in varsta de 47 de ani, i-a taiat gatul cu o sticla sparta unui alt roman, in varsta de 47 de...

- Un roman s-a spanzurat in Italia, intr-o inchisoare din Lecce. Barbatul avea 44 de ani și fusese arestat pentru ca iși batuse nevasta și copilul. Femeia lucra ca ingrijitoare, iar barbatul a pretins ca aceasta sa ii dea toți banii pe care ii caștigase. Fiind refuzat, a recurs la acte de violența. Dupa…

- Un roman a ajuns pe lista suspectilor de terorism, dupa ce a fost arestat in Italia. El si alti doi marocani au refuzat sa opreasca mașina in care se aflau, la un control de rutina al poliției.

- Printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, a fost identifiat și un roman, anunta Ministerul Afacrilor Externe. MAE precizeaza ca operatiunile de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare. Ministerul…