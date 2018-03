Stiri pe aceeasi tema

- Prietenii și familia il plang pe rețelele de socializare pe romanul de 20 de ani injunghiat mortal in Londra. Pentru familia lui Beniamin Pieknyi s-a facut și o strangere de fonduri pentru a-i ajuta sa il aduca in țara. Iulia Pieknyi, una dintre surorile lui beniamin a postat pe contul sau de Facebook…

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra. Din primele informații, se pare ca Beniamin Pieknyi, in varsta de 20 de ani, a…

- Marea Britanie comemoreaza joi un an de la atacul comis pe 22 martie 2017 în apropierea Parlamentului de la Londra, primul dintr-o serie de atacuri jihadiste care s-au soldat cu 35 de morti si zeci de raniti în decursul a sase luni pe teritoriul Regatului Unit.

- Un șofer a avut parte de surpriza vieții atunci cand s-a așezat la volanul mașinii sale pe care tocmai platise o gramada de bani. Barbatul a descoperit ca scaunele "din piele" din Mercedes-ul sau scump sunt parțial false. Dupa ce a devenit suspicios cu privire la calitatea tapițeriei…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei.Kremlinul a promis joi…

- Criza internaționala provocata de tentativa de ucidere a unui fost agent secret rus și a fiicei sale, in Marea Britanie, ia amploare. Moscova a anunțat ca va expulza un numar de diplomati britanici dupa ce Londra a trimis acasa 23 de diplomați ruși.

- Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru, 110 voturi contra si 51 abtineri.Conform documentului, viitoarea relatie dintre UE si Londra s-ar putea baza pe patru elemente: relatii comerciale si economice (FTA), securitate interna, cooperare in politica externa si de aparare si cooperare…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Rusia nu…

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Politia britanica a simulat sambata dimineata un atac terorist la aeroportul Stansted din Londra, al patrulea cel mai important aerodrom din Marea Britanie, in cadrul caruia agentii au verificat planurile de raspuns in fata unui atentat cu arme de foc, relateaza EFE. Sambata, intre miezul…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- Marea Britanie nu se va razgandi in legatura cu decizia sa de a parasi Uniunea Europeana si in prezent politicienilor le revine sarcina sa puna in aplicare aceasta hotarare, a declarat vineri premierul britanic Theresa May. ''Nu ne vom gandi inca o data asupra Brexit-ului. Poporul britanic a votat pentru…

- Garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie ''sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi", este una reala, a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, Suella Fernandes, ministru in Departamentul pentru iesirea UK din Uniunea Europeana…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- Trimisul AGERPRES la Londra, Oana Ghita, transmite: Garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie ''sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi", este una reala, a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, Suella Fernandes, ministru…

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Descendentul unei dintre cele mai vechi familii boierești s-a stins astazi la 90 de ani. Prințul Șerban Cantacuzino, fiul lui George Matei Cantacuzino, este recunoscut pentru implicarea sa in restaurarea monumentelor istorice din Romania.

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- Autor: Stelian ȚURLEA In noiembrie 1940, aflat departe de casa, la Londra, in condițiile in care incepuse razboiul, Ion Rațiu deschide prima pagina a jurnalului sau. Peste cateva luni Romania și Marea Britanie aveau sa-și suspende relațiile. Scria despre orice eveniment la care participase, asistase…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…

- Cei curiosi vor putea vedea incepand de vineri, intr-un muzeu din Londra, un fragment din uriasa masa de grasime (fatberg) ce bloca o conducta de canalizare a orasului, relateaza AFP. Aceasta masa solida ca o stanca, formata din grasimi si servetele umede aruncate in toalete, a fost gasita intr-o conducta…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre oficialii din Marea Britanie, dupa ce acesta a fost acuzat ca a proiectat si distribuit „skimmere” care pot fi potrivite la ATM-uri. Autoritatile l-au condamnat in absenta si banuiesc ca s-ar ascunte in Romania sau China, precizeaza Daily…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei în legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE, noteaza

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- „Morți suspecte, o incercare de a rapi o mama in drum spre școala, in Londra, și Tony Blair: Cum exploateaza un stat corupt din UE legile Bruxelles-ului pentru a-și rezolva problemele murdare in Marea Britanie.” Acesta este titlul dat de jurnalistii de la Daily Mail unui amplu articol care se doreste…

- Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului politic. Justitia suedeza a abandonat definitiv in mai anul trecut urmarirea penala pentru viol ce il viza pe australian si a ridicat mandatul de arest european, dar Assange…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Zeci de timișoreni au ieșit in strada de Ziua Micii Uniri, miercuri dupa-amiaza, cu un tricolor gigant de 100 de metri, Piața Victoriei imbracand astfel culorile drapelului național. Sub sloganul „Hai sa dam mana cu mana”, cei din Alianța pentru Centenar au purtat pe brațe un drapel tricolor gigant,…

- Florin Morariu, romanul erou din Londra, a acordat un interviu pentru publicația britanica Daily Mail . Acesta a spus ca in continuare se teme pentru viața lui și ca statul britanic l-a abandonat. Florin Morariu le-a relatat jurnalișitlor ca a cerut protecție de la statul britanic, insa i s-a spus…

- Brutarul din Moldova care a devenit eroul Marii Britanii vara trecuta, cand s-a luptat cu un grup de teroristi in centrul Londrei si a adapostit 20 de trecatori in brutarie, cere despagubiri Regatului Unit.

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, in urma descoperirii unui pachet suspect, politistii incercand sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza antena3.ro.

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, în urma descoperirii unui pachet suspect, politistii încercând sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza Daily Mail. Un purtator de cuvât al Politiei Metropolitane…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ce aceasta si-a deschis piata muncii pentru cetatenii din Romania si Bulgaria, a murit luni intr-un accident de circulatie. Pe data de 1 ianuarie 2014, el a fost asteptat, pe aeroportul din Londra, de cateva zeci de jurnalisti englezi…

- Contactata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, iubita lui Victor Spirescu a povestit cum au fost ultimele clipe de viata ale romanului care "a invadat Anglia". Cu obraji scaldati in lacrimi si vocea gatuita, Suzana Mates a marturisit ca urmeaza sa mearga la morga, unde autoritatile britanice i-au…

- Harry Uzoka, un model în vârsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost înjunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, întrucât tânarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.…

- Negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana au avansat, urmand sa treaca la etapa configurarii viitoarelor relatii bilaterale, dar liderii europeni au semnalat ca nu vor acorda Londrei un statut special post-Brexit, iar din ce in ce mai multi britanici vor ramanerea in UE.…

- O femeie din Marea Britanie a murit dupa niște zgarieturi ciudate aparute pe corp. Aceasta le-a observat, insa nu le-a luat in seama, iar la o luna dupa, femeia a murit. Dupa ceva timp a cautat pe internet raspunsul la problema ei, insa raspunsurile primite au amuzat-o complet, informeaza Daily Mail. …

- Philip Clements, fostul vicar britanic de 79 de ani care s-a casatorit cu un roman de 24 de ani, Florin Marina, a ramas pe drumuri dupa ce și-a vandut casa din Marea Britanie pentru a-i cumpara iubitului sau un apartament in București. Fostul preot povestește ca iubitul sau l-a parasit la doar doua…