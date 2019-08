Un român de 20 de ani a murit într-o închisoare din Franța Un cetatean roman de doar 20 de ani a murit intr-un centru pentru detentie administrativa situat la periferia Parisului, anunta surse din cadrul Comisiei de ancheta citate de Agentia France-Presse și letelegramme.fr. Sursa menționata citeaza unul dintre membrii Comisiei de ancheta, care a spus ca barbatul fusese adus sambata la penitenciar și nu a existat, The post Un roman de 20 de ani a murit intr-o inchisoare din Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta de la Caracal se complica cu fiecare ora. Digi24 a prezentat imagini cu monstrul din Caracal in ziua in care se presupune ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt din ziua de 25 iulie, ora 10.01, cu exact o ora inainte ca Alexandra sa apeleze prima…

- Președintele Camerei Deputaților vrea Comisie parlamentara in cazul tragediei de la Caracal. Marcel Ciolacu a anunțat in urma cu puțin timp ca va cere constituirea de urgența a unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la situația revoltatoare de la Caracal soldata cu moartea unei…

- Ministrul de interne, Nicolae Moga, a spus ca evenimentele din 10 august 2018 au fost nefericite si cere ca niciun roman sa nu mai fie batut de jandarmi, subliniind ca nici fortele de ordine nu trebuie ranite de catre cetatenii rauvoitori. „Functia asta de ministru al Afacerilor Interne este o functie…

- Imagini de coșmar pe DN 65, la intrarea in comuna Ganeasa, județul Olt. Un accident rutier cu urmari tragice a avut loc sambata dupa-amiza. Un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit frontal, informeaza news.ro Șapte personae au fost ranite in impact, șase dintre ele aflandu-se in autoturism. La…

- Tragedie rutera in Constanta. Trei oameni si-au pierdut viata, iar alti doi sunt in stare critica in spital. Accidentul a avut loc duminica dimineata in jurul orei 6.00 intre localitatile Lumina si Oituz. Soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit violent de o dubita care transporta…

- Ministerul Justitiei se implica intr-un caz dificil. Un profesor universitar roman stabilit in China traieste un cosmar de mai bine de 5 ani. Barbatul se afla incarcerat intr-una din inchisorile de pe teritorul statului chinez, dupa ce a fost acuzat ca a luat 80 de dolari de la un chinez care ar fi…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, in prezent incarcerat, a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) la 10 ani de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva. Nicusor Constantinescu este acuzat ca in calitate de presedinte al Consiliului…

- Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție a decis luni, 27 mai, sa mențina condamnarea de 3,6 ani de inchisoare cue executare aplicata pe fond, pe 21 iunie 2018, actualului președinte al PSD, Liviu Dragnea. Acum un an judecatorii instanței supreme l-au achitat pe Liviu Dragnea…