- Un roman de 19 ani este acuzat ca a ucis cu brutalitate un italian, in provincia Ravenna. Italianul a fost lovit cu bestialitate in cap, in locuința sa și a murit intr-o balta de sange. Polițiștii italieni au strans dovezi care il incrimineaza pe roman, o cunoștința de-a victimei. Rocco Desiante (foto)…

- Alegerile parlamentare din Afganistan au tot fost amanate din 15 octombrie 2016 pana in prezent, iar situatia politica este foarte tensionata. Miercuri, un candidat la alegeri, Abdul Jabar Qahraman, a fost victima unui asasinat, numarul victimelor din randul candidatilor ajungand la 10 in ultimele…

- Autoritatile locale din Targu Jiu vor sa organizeze o ceremonie in memoria doctorului Grigore Lupescu, seful Sectiei cardiologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Medicul a decedat miercuri, la 55 de ani, chiar in timp ce se ...

- Autoritațile din Australia au declanșat o investigație dupa ce mai multe ace de cusut au fost gasite ascunse in capșuni și au speriat cetațenii. Pungile contaminate au fost raportate in șase state...

- Autoritatile de la Caracas il vor denunta in fata Natiunilor Unite pe secretarul general al OSA, Luis Almagro, pentru "incitare la o interventie militara" in Venezuela, a anuntat sambata vicepresedinta venezueleana Delcy Rodriguez, citata de AFP. "Venezuela il va denunta in fata ONU si altor instante…

- Autoritatile orasului Arad din Romania sunt gata sa investeasca 100 de mii de euro in constructia unui teatru verde in Chișinau. Scena in aer liber si instalatiile necesare urmeaza sa fi amenajate in Parcul Rașcani al Capitalei.

- Autoritatile mexicane au arestat joi 250 de agenti in uniforma, politisti si agenti municipali de intretinere a spatiului public, ca raspuns la o rata a infractionalitatii crescuta, dar au descoperit ca 20 dintre ei nici nu faceau parte din fortele de ordine, informeaza vineri AFP preluat de agerpres.Dezastru…

- Doi polițiști din Valcea, batuți de un șofer fugar. Suspectul, un barbat de 40 de ani din Calimanești, este acuzat ca, in noaptea de luni spre marți, a agresat doi polițiști, iar pe unul dintre ei l-a izbit de un gard. Individul a reușit sa fuga de doua ori din mainile polițiștilor și a fost prins cu…