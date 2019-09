Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Ciumas are emis pe numele sau un mandat european de arest din 23 mai 2019, el fiind suspectat de furt din apartament si santaj grav. El ar fi comis faptele in data de 10 octombrie 2018, in Balingen-Ostdorf, atunci cand a intrat in locuinta unei femei de 80 de ani si i-a sustras acesteia bijuterii…

- Un columbian a fost arestat pe aeroportul din Barcelona, in nord-estul Spaniei, cu 500 de grame de cocaina ascunse sub peruca, a declarat politia marti, citata de AFP. Pasager pe un zbor care venea de la Bogota - monitorizat in special de catre politie - barbatul a atras atentia agentilor "din cauza…

- Un barbat din Valcea a batut-o pe mama fostei sale concubine, chiar in propria-i locuința. Agresorul s-a cațarat pe acoperișul casei pentru a patrunde in interior, unde a distrus un televizor și a lovit-o pe femeia de 72 de ani. La cateva zile de la fapta, agresorul a fost reținut de polițiști și apoi…

- Criminalul din aceasta dimineața de la Faget a fost identificat, iar polițiștii din Timiș se afla pe urmele sale. Este vorba de un barbat in varsta de 33 de ani, care este cunoscut pentru comportamentul sau agresiv. Atacatorul, Florin Ionel Boldea, este din Faget. Va reamintim ca in aceasta dimineața…

- Crima oribila petrecuta ieri in Galați a șocat pe toata lumea din oraș și nu numai. Un barbat trecut de a doua tinerețe a fost capabil de un gest absolut cutremurator și a comis o fapta de o gravitate ieșita din comun.

- Liderul Partidului Nostru din R. Moldova, Renato Usatii, fugit de trei ani din țara, a fost arestat la vama Sculeni, unde era așteptat de sute de persoane. Acesta este dus la Procuratura pentru Cauza Speciale, scrie presa de peste Prut.

- Crima șocanta, urmata de sinucidere, in Spania. Un roman in varsta de 49 de ani și-a ucis iubita, a stat cu trupul neinsuflețit in casa mai bine de 10 ore, dupa care s-a aruncat de la etaj atunci cand au venit polițiștii.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Germania pentru savarsirea unor infractiuni contra proprietații. In data de 04 iunie 2019, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere…