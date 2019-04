Stiri pe aceeasi tema

- Un sucevean in varsta de 44 de ani, originar din Campulung Moldovenesc, Adrian Virgil Ursache, a fost condamnat, saptamana trecuta, de un tribunal din Germania la 7 ani de inchisoare pentru tentativa de omor asupra unui politist. Adrian Ursache a fost „Mister Germania" in 1998. ...

- Un barbat a sunat la 112 și a reclamat ca a fost batut pe raza orașului Suceava. El a zis ca a venit din Campulung Moldovenesc, unde locuiește, la Suceava, pentru a scoate bani de la o banca la care are cont, dar care n-are ATM la el in localitate. Oamenii legii au ajuns la locul indicat de tanar și…

- Un tanar in varsta de 30 ani, din Campulung Moldovenesc, a sunat la 112 si a sesizat ca a surprins in flagrant un furt in municipiul Suceava, mai mult, sesizand ca a fost lovit de hotul care a iesit dintr-un magazin spart. Dupa cercetari a rezultat insa ca cel care a sunat la 112 este chiar hotul, ...

- Saptamana aceasta, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publica din Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava continua programul pilot de mobilitate academica interuniversitara a studentilor de la domeniul Administrarea Afacerilor. Potrivit unui comunicat remis de USV, aceasta mobilitate interna…

- Dupa ce-au reusit sa intrerupa seria rezultatelor negative si au castigat cu Minaur Baia Mare, handbalistii echipei Clubului Sportiv Universitar din Suceava au o deplasare dificila pe terenul echipei de pe locul I, AHC Dobrogea Sud Constanta. Partida este programata sa se desfasoare maine, 28 ...

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunța ca, pentru patrulea an consecutiv, profesori ai USV vor acorda meditații gratuite la Limba și Literatura Romana și la Matematica pentru susținerea bacalaureatului și a examenului de admitere la facultate. Consultațiile sint concepute sub forma unor…

- Senatorul PNL de Suceava Daniel Constantin Cadariu a respins categoric afirmatiile purtatorului de cuvant al PSD Suceava, deputatul Alexandru Radulescu, potrivit carora in acest an va fi finalizata centura Sucevei, cu suma de 47 de milioane de lei prevazuta in proiectul Legii bugetului de stat pe ...

- Artistul plastic George Ostafi a murit, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui infarct. George abia implinise 57 de ani, in decembrie. Nascut in Suceava, a studiat inginerie la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava, absolvind in 1986. Din 1991 a lucrat ca muzeograf la ...