Un roman conduce Agentia Internationala pentru Energie Atomica Romanul Cornel Feruta a fost numit director general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) pana cand statele membre se vor pune de acord asupra succesorului lui Yukiya Amano, decedat recent, informeaza joi institutia.



AIEA a anuntat luni ca japonezul Yukiya Amano a incetat din viata, lasand agentia ONU fara conducere intr-un moment de amplificare a tensiunilor intre Iran si Occident dupa decizia Washingtonului de anul trecut de a se retrage din acordul nuclear din 2015 care a limitat programul nuclear al Teheranului in schimbul unei relaxari a sanctiunilor,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

