Stiri pe aceeasi tema

- „Nu trebuie subestimat impactul asupra spiritelor, atat in Franta, cat si in strainatate, cu scene uneori de razboi pe care multe media le-au transmis din nou in Franta si in strainatate”, a declarat președintele Macron, potrivit afirmatiilor purtatorului de cuvant. „Este dificil de explicat ca,…

- O femeie in varsta din Franța, care s-a intalnit sambata cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german, a crezut ca Angela Merkel este de fapt Brigitte Macron, scrie Euronews. Cei doi lideri de stat s-au aflat la Rethondes, municipalitatea din nord-estul Franței unde s-a semnat armistițiul…

- Tenismenul Marius Copil a urcat trei pozitii in clasamentul ATP dat publicitatii luni, pana pe locul 57, cu 888 puncte. Aceasta este cea mai inalta pozitie din cariera jucatorului roman de 28 de ani.Dupa ce a jucat finala de dublu a turneului de la Paris, Horia Tecau a urcat de pe locul 31…

- O fetita de 9 ani a fost salvata din masina mamei ei de un sofer roman de TIR, pe o autostrada din Franta. Un accident teribil a avut loc luni de dimineata pe A1, intre Arras si Paris, in directia Lille, iar soferul roman a fost printre primii oameni ajunsi la locul in care

- Tania Budi iubeste si arata ca la 20 de ani Tania Budi are, de aproape un an de zile, o relatie amoroasa cu un barbat tanar, roman, care insa locuieste mai mult peste hotare, in Franta, astfel ca isi petrec timpul impreuna cel mai des in afara tarii. Este vorba de Marin Burcea, un tanar caporal in Legiunea…

- O constructie gigant din fier, realizata de ingineri moldoveni, face furori in Franta. Este vorba despre o creatie realizata de o echipa de sudori de la Magdacești, raionul Criuleni, pe care moldovenii au vandut-o cu trei milioane de euro muzeului Luvru din Paris.

- Presa din Spania s-a aratat impresionata de editia limitata lansata de Dacia pentru modelul Sandero Stepway. Dacia a prezentat la Salonul Auto de la Paris o versiune Escape a lui Sandero Stepway, ce va fi produsa in doar 400 de exemplare. Noul model vine cu un design mai atragator,…

- Un roman din Zalau, ce lucreaza ca sofer in Franta, a acordat primul ajutor unui barbat de 40 de ani, dupa ce mașina in care se afla acesta a fost implicata intr-un grav accident rutier. Totul s-a petrecut pe o autostrada de langa Paris.