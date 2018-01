Stiri pe aceeasi tema

- Un român de 47 de ani e de trei zile cel mai cautat infractor din Spania, dupa ce a rapit o tânara și a amenințat-o cu un cuțit și apoi a violat-o. Barbatul este de negasit, deși polițiștii știu despre cine este vorba. Acesta a iesit joi dimineața din hotelul Caballo Blanco, din…

- Un fost traficant de droguri a fost reținut de poliție fiind suspectat ca a furat un automobil parcat pe strada Piața Unirii din sectorul Botanica. Poliția a fost alertata de proprietarul automobilului.Suspectul, in varsta de 30 de ani, și-a recunoscut vinovația.

- Primarul municipiului Roman, Lucian Micu, sustine ca nu intelege cum si-a permis Ecaterina Andronescu sa-i ”manjeasca” numele, in contextul in care senatorul PSD a afirmat ca ”unii primari au platit transportul celor care au iesit in strada”, mentionand aici ”mesaje din Roman”.

- Politia din Portugalia si Spania a descoperit cocaina ascunsa in ananas. Au fost descoperite 745 de kilograme de cocaina, scrie BBC. Drogurile erau transportate din America de Sud in interiorul...

- Cazinoul din Constanta se numara printre cele 12 monumente de patrimoniu preselectate pentru programul ''Cele mai periclitate 7 situri in 2018'' de catre o comisie de experti din diverse domenii, in deschiderea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, au anuntat marti Europa Nostra, principala…

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au depistat 22 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.

- Unul din cei mai temuti mafioti de la noi, proxenetul Ioan Clamparu, nu a reusit sa convinga magistratii ca merita o viata mai buna dupa gratii. Mai exact, ”Cap de Porc”, cum este cunoscut in lumea interlopa Clamparu, solicitase un regim de detentie mai relaxat. Insa magistratii i-au respins irevocabil…

- Barbatul de 39 de ani din localitatea buzoiana Bozioru este acuzat de santaj si rele tratamente aplicate minorului, el fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Masura a fost dispusa dupa ce medicii psihiatri au descoperit ca barbatul si-a maltratat copilul cu buna stiinta, avand discernamant.…

- O femeie de 38 de ani a fost lovita in timp ce mergea pe strada de un individ necunoscut, care a deposedat-o apoi de telefonul mobil. Pe baza descrierii data de victima, politistii l-au identificat rapid pe talhar.

- Scene dramatice pe strazile din Chicago, marti dupa-amiaza.Politia sustine ca fata se plimba in zona Washington Park cand a inceput sa se certe cu o alta fata, care se afla intr-o masina.

- O serie de atacuri cu cuțitul care au avut loc miercuri într-un oraș irlandez s-au soldat cu moartea unui om și ranirea altor doi. Poliția suspecteaza un atac terorist. Autoritatile irlandeze investigheaza daca înjunghierea mortala a unui japonez, într-o serie de atacuri…

- Tenismanul roman Florin Mergea si noul sau partener de dublu, sarbul Nenad Zimonjic, vor juca primul lor meci oficial la turneul ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 1.286.675 dolari, impotriva favoritilor numarul patru Ivan Dodig (Croatia)/Fernando Verdasco (Spania). Zimonjic…

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au rapit o tanara de 22 de ani din Hunedoara, ei urmarind si apoi blocand in trafic taximetrul in care se afla fata. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti…

- Un accident grav a avut loc pe strada Calea Orheiului din Capitaa. Doua masini s-au lovit violent, unul dintre automobile fiind avariat grav.Deocamdata nu se cunoaste cauza producerii accidentului si daca sunt persoane care au avut de suferit.

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester United, a primit o veste total neașteptata din Spania. Tehnicianul spaniol e anchetat de poliția spaniola dupa ce, pe 11 iunie, a susținut un discurs pentru independența Catalunyei, anunța El Nacional. Manifestul citit de Josep Guardiola a fost de natura a mobiliza…

- Un tanar din Vicovu de Sus a ajuns in arestul poliției județene, in baza ordonanței de reținere pentru 24 de ore, dupa ce s-a urcat la volan și a provocat o tamponare deși nu are permis de conducere și era și sub influența alcoolului. Marți, in jurul orei 10.20, Poliția orașului Vicovu de Sus a ...

- Barbatul african, de 23 de ani, care purta numai un sort, a fost filmat in timpul unuia dintre cele mai violente atacuri de strada. Incidentul s-a produs in orasul Nurnberg. Individul a vazut o batrana si s-a repezit la ea, a trantit-o la pamant si a inceput sa o loveasca violent cu picioarele, fara…

- Mai mulți colindatori au fost arestați și mașina le-a fost incendiata in India, fiind acuzați ca au incercat sa converteasca un barbat la creștinism, scrie AFP. Zeci de catolici au fost arestați de poliția indiana in timp ce cantau colinde de Craciun dupa ce au fost acuzați ca incearca sa converteasca…

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…

- Ma refer la faptul ca doar ei și numai ei, profesioniștii, pot duce oamenii, in siguranța, la destinație. Astazi, un taximetrist nu a acordat prioritate unei mașini de Poliție care avea pornite semnalele acustice și luminoase. Oamenii legii au fost raniți și au ajuns la spital. Au avut noroc pentru…

- Alerta falsa cu bomba in orasul Balti. Un barbat a sunat la politie, in aceasta dupa amiaza si a anuntat ca un bloc de locuit de pe strada Cehov este minat.Politia a evacuat locatarii, iar in scurt timp a depistat vinovatul.

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- Intri intr-un local, te uiți atent prin parți și, cand nu observi niciun pericol, iei laptopul de pe masa și fugi. Barbatul din imagine este cautat de Politia din Chisinau, pentru ca a sustras un laptop dintr-un local de pe strada Kiev a sectorului Rascani. Acesta ar fi profitat de neglijenta angajatilor…

- Lorant Kudor Duka, tanarul care a ucis o femeie pe strada Fildului din Huedin, iar mai apoi a gonit cu cadavrul pe capota, a fost incarcerat la Penitenciarul Gherla. Inițial, judecatorii de la Judecatoria Huedin l-au condamnat pe ucigașul cu BMW la inchisoare cu suspendare. Procurorii de la Huedin au…

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pasnic in fata consulatului american din Istanbul impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. Circa 1.500 de persoane s-au strans langa Bosfor, in exteriorul cladirii…

- Patru barbați suspectați de recrutare pe internet in favoarea organizației jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestați, marți, in Maroc și Spania intr-o operațiune antiterorista comuna, au indicat surse oficiale de la Madrid, citate de AFP. Poliția marocana a efectuat o arestare la Tanger, in nordul…

- Scandal imens provocat de un fotbalist roman in Spania. Acesta s-a luat la bataie cu un coechier, iar antrenamentul echipei a fost anulat. Este vorba despre Florin Andone de la Deportivo la Coruna care a avut o repriza pugilistica. Adversarul sau: Alejandro Arribas, conform mediafax.ro.Citeste…

- Poliția britanica incearca sa dea de urma unui barbat care s-a filmat in timp ce instala o camera ascunsa intr-o cafenea din Londra. Dispozitivul a fost gasit dupa aproximativ patru saptamani, perioada in care aproape toate persoanele care au folosit toaleta au fost filmate, relateaza Sky News. Camera…

- Un taximetrist din Chișinau, in varsta de 22 de ani, a fost reținut aseara, in jurul orei 21.30, dupa ce a lovit mortal cu mașina un pieton pe strada Muncești din Chișinau. Victima era un barbat de 47 de ani, originar din raionul Anenii Noi, care traversa strada neregulamentar, atunci cand a fost lovit…

- Florin Andone a recunoscut pentru cotidianul AS ca se indoieste de decizia luata in vara de a nu pleca de la Deportivo la Coruna. Atacantul roman in varsta de 24 de ani i-a cerut mai multe minute antrenorului lui Depor, Cristobal Parralo. Brighton si Everton sunt doua dintre echipele care…

- Un roman in varsta de 28 de ani din Spania este acuzat ca și-a ucis fiica de numai 2 ani. Tragedia s-a produs duminica dupa-amiaza in localitatea spaniola Alzira, din zona Valencia, dupa ce barbatul s-ar fi certat cu mama copilului.

- Fostul international dinamovist Florentin Petre nu a ramas impasibil la declinul clubului la care s-a format ca fotbalist. Actualul antrenor al Forestei Suceava a declarat, sambata, la Miroslava, unde echipa sa s-a impus pe terenul Stiintei cu scorul de 1-0, in etapa a 17-a a Ligii a 2-a, ca „este…

- Polițiștii spanioli au evacuat de urgența, marți, Plaza del Cardenal Belluga, din Murcia, dupa ce un român s-a urcat pe acoperișul catedralei și a amenințat ca se arunca în gol.

- O delegatie de profesori formata din Prof. Juan Antonio Lopez Ramirez și Prof. Jose Luis Cueto Ancela de la Universitatea din Cadiz, Spania, sustin, in perioada 6-10 noiembrie 2017, cursuri la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Gestul unui roman din Spania a facut inconjurul internetului! Barbatul s-a urcat pe acoperisul catedralei din Murcia si a amenintat ca se arunca in gol daca nu primeste 3000 de euro si un sandvis!

- Carles Puigdemont, premierul demis al Cataloniei, a declarat, marti, ca s-a refugiat in Belgia deoarece Spania pregatea un "val de violente" impotriva separatistilor catalani, scrie Mediafax.ro.

- Oamenii aflati pe strazi au fost socati si au fugit din calea suspectului care avea un comportament haotic si foarte violent. Barbatul avea o arma in mana si tragea la intamplare. Barbatul inarmat era, dupa toate aparentele, trecut putin de 20 de ani. Individul a scos o arma si a inceput sa…

- Atunci când te afli în stare de ebrietate, sa te urci pe cal în loc sa conduci un autovehicul poate parea o idee buna. Poliția din Florida nu este însa de aceeași parere și a arestat o femeie care calarea în stare de ebrietate. Donna Byrne, de 53 de ani, a fost…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina sambata la un accident rutier petrecut pe strada Soveja din municipiul Constanta. Politistii au stabilit ca un barbat a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada prin loc nepermis, autoturismul…

- Pe ce cai a dobandit averea seful Serviciului Rutier din IPJ Braila? Este intrebarea la care trebuie sa raspunda Bogdan Virgiliu Zotoi, in cazul caruia Agenția Naționala de Integritate a constatat existența nejustificata a unei sume importante, de aproape 136.000 de lei. Inspectorii ANI spun ca Bogdan…

- Ancheta in cazul morții prin impușcare a celor doi barbați gasiți fara suflare pe un camp de la marginea orașului Targoviște estean plina desfașurare, oamenii legii punand cap la cap toate probele Poliția a reușit sa identifice primul suspect in cazul dublei crime petrecute joi seara la marginea orasului…

- Fernando Osés Ezpeleta este un barbat în vârsta de 53 de ani, care l-a înjunghiat mortal pe George Coconasu, un român în vârsta de 37 de ani, rezident în localitatea Burlada.