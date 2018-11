Stiri pe aceeasi tema

- Prințul George, al treilea in ordinea succesiuni la tronul Marii Britanii, nu a implinit nici cinci ani și este un copil foarte indrazneț. El a preluat un obicei de Craciun neplacut de la tatal lui, Prințul William, al doilea in ordinea succesiunii la tron. Anul acesta, Prințul George ar putea primi…

- Mirela Vaida a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de regretata actrița Stela Popescu, la un an de cand aceasta s-a stins din viața. Prezentatoarea tv a scris și un mesaj emoționant. Mirela Vaida și Stelei Popescu erau foarte apropiate, iar vedeta nu poate trece peste pierderea…

- Mirela Baniaș, fosta iubita a lui Ionuț Gojma a postat pe contul de socializare un mesaj care lasa loc de interpretari și un filmuleț din Thailanda, cu momente emoționante intre ea si ispita, inainte de plecarea acasa. Dupa ce toata lumea s-a intrebat daca Mirela și Mircea au ramas impreuna, iata ca…

- Cunoscuta actrița Ani Crețu, care duce o lupta zilnica pentru sanatatea baiețelului ei, marturisește in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, ca stilul de viața al familiei este unul cu totul aparte. Fiul Anei Crețu a fost diagnosticat inca din primele luni de viața si cu intoleranta la histamina,…

- Moarte fulgeratoare pentru un tanar in varsta de 30 de ani, vineri dimineața, in zona localitații Mogoșoaia. Acesta a fost lovit in plin de o mașina, dupa ce a traversat neregulamentar. Circulația rutiera se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN 1A, in zona localitatii Mogosoaia, judetul…

- Un atac armat a avut loc vineri dimineața supra consulatului Chinei din Karachi, in urma caruia cel puțin doi polițiști și-au pierdut viața. Potrivit televiziunii locale Geo, preluate de aceeasi agentie, in urma atacului a fost ucis un atentator si a fost recuperata o „vesta de sinucigas”, scrie Agerpres…

- Suntem uniți! In anul Centenarului, Libertatea va invita sa intindeți o mana romanilor copleșiți de nevoi. Asta e dragostea de țara, așa sarbatorim o suta de ani de Romania: prin fapte, sprijinindu-ne unii pe alții, ajutandu-ne intre noi, sa ținem capul sus in fața vremurilor. In Teleorman, am gasit…