Un român care lucrează pentru Google își caută familia pe Facebook. Părinții l-au abandonat într-o gară din Bihor acum două decenii Dacian, un roman care lucreaza pentru Google iși cauta familia pe Facebook, sperand sa dea de parinții ce l-au abandonat la inceputul anilor ’90 intr-o gara din Romania. Tanarul a povestit pe pagina de Facebook “The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitati ai Romaniei” drama prin care a trecut pana cand a fost infiat, la 6 ani, de o familie din Finlanda. ”Ma numesc DACIAN. Numele mi-a fost dat de catre un orfelinat romanesc sau de catre mama mea biologica… La varsta de șase ani și jumatate am fost adoptat in Finlanda. Conform actelor mele de adopție, am fost gasit in gara TINCA… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

