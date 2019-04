Un român care a salvat două femei și caii acestora, căutat pentru a i se mulțumi Un șofer român de TIR este cautat de doua femei din Germania, dupa ce acesta le-a salvat lor și celor doi cai aflați în remorca mașinii lor viața, în contextul în care mașina în care se aflau a luat foc pe autostrada.

Potrivit unei postari pe Facebook a uneia dintre femei, Natalie Mueller, cele doua se îndreptau spre Kandel, pe A62 , direcția Pirmansens, când mașina în care se aflau a luat foc în preajma unui tunel situat pe autostrada. Mașina avea atașata o remorca cu doi cai.





