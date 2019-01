Un român, bodyguard la un club din Londra, ucis de Revelion Poliția londoneza a facut apel la toți cei care pot oferi informații, sa se adreseze organelor competente, pentru a putea ajuta in cursul anchetei. Presa britanica il numește „erou" pe romanul care a murit facandu-și datoria. Mai multi indivizi inarmati cu sabii si arme de foc au incercat sa intre in club in jurul orei 5.30, pe 1 ianuarie, acolo avand loc o petrecere exclusivista. Romanul era unul dintre cei sase oameni care asigurau paza si ordinea la intrare. Agresorii au inceput sa loveasca oamenii de ordine si romanul a incercat sa se apere pe el si pe colegii sai, dar a fost ranit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

