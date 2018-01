Un român, atacat în Germania de doi tineri cu o drujbă şi un topor VIDEO Barbatul a auzit in josul scarii unde livra pizza cum cineva porneste o drujba. Acesta a coborat si s-a dus la masina. In momentul in care a urcat in vehicul, in fata lui au aparut doi barbati care au inceput sa loveasca in parbrizul masinii. Unul dintre ei era inarmat cu un topor, iar celalalt avea o drujba cu care a reusit sa sparga parbrizul. In cele din urma, romanul inspaimantat a reusit sa scape si sa anunte autoritatile. Dupa doar cateva minute, politistii sositi la fata locului i-au arestat pe cei doi atacatori, de 19 si 20 de ani. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 31 de ani a fost atacat, in timpul muncii, de doi barbați inarmați cu un topor și o drujba. Din fericire, acesta s-a ales doar cu o sperietura foarte mare. Tinerii au fost arestați de poliție.

- Un român de 31 de ani a fost atacat cu drujba și toporul, în orașul german Ingolstadt, în timp ce livra pizza. Imediat ce a coborât din mașina, românul de 31 de ani - Radu B. - a observat ca în fața blocului unde urma sa faca livrarea erau cinci tineri pe…

- Doi tineri au fost gasiți morți într-o locuința de pe insula elena Kefalonia, iar autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor într-un ritual satanic, noteaza Daily Mirror. Lilia Botusheva (23 de ani) din Bulgaria a plecat în Grecia, împreuna cu iubitul ei din…

- Victima a fost transportata de urgenta la spitalul judetean. Se pare ca barbatul ar fi consumat bauturi alcoolice si s-ar fi luat la cearta cu un vecin. Cei doi au inceput sa se ameninte cu drujbele si s-a produs gravul accident. La fata locului au ajuns de urgenta echipaje ale salvarii…

- Kristy Shen, fondatoarea blog-ului Millennial Revolution, are 1 milion de dolari în banca. Ea a dezvaluit care este greseala cea mai comuna pe care o fac foarte multi tineri atunci când este vorba de bani. Oamenii nu-si noteaza cheltuielile. „Astfel nu stiu unde se duc banii",…

- Doua persoane, un barbat de 31 de ani si o tanara de 17 ani, au suferit, duminica, arsuri grave, in urma unui incendiu care a izbucnit dupa ce au aruncat combustibil in soba, transmite corespondentul Mediafax.

- Politistii Prahoveni au destructurat o grupare infractionala specializata in inselaciuni prin metoda ,,accidentul". 5 persoane au fost retinute. Potrivit IPJ Prahova, la data de 19.12.2017, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, au fost sesizati privind comiterea unor inselaciuni prin metoda…

- Rețea internaționala de proxeneți, destructurata in Spania și Romania Foto: Arhiva. Cea mai mare retea internationala de trafic de persoane cu scopul prostitutiei a fost destructurata în Spania si în România. Cercetarea a fost coordonata de Europol si Eurojust. Gruparea…

- Un eveniment cultural, cu o semnificatie aparte pentru zeci de elevi romani si straini, are loc week-end-ul acesta la Breaza, judet Prahova. Conceput ca un „preludiu” – asa cum este numit de catre organizatori - al Festivalului de Arte (printre putinele din Romania care imbina muzica și artele plastice…

- Romanul care a furat diamante și inele prețioase din Paris de la celebra casa de bijuterii „De Grisogono”, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Pe langa anii grei de inchisoare primiți, prahoveanul George Ploscaru, considerat autorul jafului secolului in Franța, a fost obligat sa achite daune in…

- Scene de groaza în Iași dupa o bataie între doua clanuri de romi. Oamenii legii au intervenit, i-au încatușat, iar în drum spre mașina de poliție unul dintre scandalagii a spart cu cotul geamul autospecialei, transmite Realitatea TV.

- Scene socante petrecute in Ucraina. Un barbat a detonat doua grenade intr-un tribunal si a produs mai multe victime. Totul s-a intamplat in orasul Nikopol, situat in estul Ucrainei, in timpul audierii unui caz de crima, a informat presa locala, citata de site-ul postului BBC.Citește și: Situație…

- Marian Dima Arbitrajul prahovean este reprezentat, zilele acestea, la programul de dezvoltare „Cavalerii viitorului”, pe care Comisia Centrala a Arbitrilor il organizeaza la Bucuresti, de catre doi tineri arbitri, de perspectiva – Alexandru Chioibasu si Gabriel Enache. Cei doi participa la un curs de…

- Scene socante au avut loc intr-un orasel din Germania! Primarul din Altena, cunoscut prin pozitiile sale liberale cu privire la migratie, a fost injunghiat in strada, dar viata nu ii este in pericol, au anuntat autoritatile, relateaza NEWS.RO, citand Reuters.Agresiunea asupra lui Andreas Hollstein…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea au identificat in trafic un tanar din judetul Tulcea, fara permis de conducere, care se afla la volanul unui autoturism ce avea numerele de inmatriculare expirate, informeaza Garda de Coasta. Pe timpul legitimarii barbatului,…

- Scene incredibile s-au petrecut duminica dimineata pe DN 17, la intrarea in Sadova dinspre Campulung Moldovenesc. Un tanar in varsta de 28 de ani a intrat in plin intr-o alta masina, dupa care a coborat si a tabarat pe tanara de la volanul celeilalte masini. Agresorul i-a smuls tinerei parul din…

- Infractor roman, cautat in Germania, depistat in Maramureș. La data de 21 noiembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Maramureș au depistat un barbat, in varsta de 40 de ani, din Valenii de Munte, judetul Prahova, care era urmarit international. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare…

- Un barbat de 40 de ani din Valenii de Munte, judetul Prahova, urmarit international pentru comiterea a sase inselaciuni in Germania, a fost prins de catre politistii din Maramures. El a fost arestat si urmeaza a fi predat autoritatilor din Germania, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Dragomir arunca…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Maramures au depistat un barbat, de 40 de ani, din Valenii de Munte, judetul Prahova, care era urmarit international. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea a sase infractiuni…

- Adrian Serseniuc a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, Cristian Mihai Robu la sase ani de inchisoare, Sever Sutu si Neculai Strujan la cate cinci ani si sase luni de detentie, in timp ce Valentin Donu a scapat cu trei ani de inchisoare cu suspendare. Acestia sunt acuzati ca au racolat si exploatat…

- Bogdan si Maria au fost protagonistii unor scene fierbinti in emisiunea de astazi a show-ului "Gospodar fara pereche". Bogdan i-a facut primul masaj Mariei de cand cei doi formeaza un cuplu.

- Vasile Puiu caștiga acum aproximativ 2.000 de euro pe luna, spune ca muncește mult, dar ca este mulțumit de alegerea facuta. La firma la care este angajat fostul edil mai lucreaza alți 250 de romani, majoritatea din zona Moldovei. „Toți vorbeau ca mi-am facut nu știu ce afaceri, ca am facut o societate…

- Povestea mamicii a inceput cand tanara era insarcinata in 22 de saptamani. Bucuria de a avea un copil a fost umbrita de o veste teribila: fetita avea o malformatie cardiaca. Medicii de la Spitalul ”Marie Curie” i-au spus viitoarei mamici ca singura solutie salvatoare este operatia, imediat dupa…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB) il acuza pe preotul caterisit Ioan Ungureanu de la Biserica "Schimbarea la Fața a Domnului" din localitatea Schit Orașeni din comuna Cristești- județul Botoșani de obstrucționarea unei "acțiuni canonice și legale", dupa ce acesta a refuzat sa paraseasca parohia.Potrivit…

- Taximetristul in varsta de 21 de ani se afla in fata unui club. Acolo erau mai multi petrecareti, iar la un moment dat doi dintre ei i-au cerut taximetristului sa ii duca acasa, insa acesta a refuzat. A pornit un adevarat scandal. Soferul a coborat din masina si a inceput sa ii loveasca pe…

- Partidele care incearca sa formeze o coalitie guvernamentala in urma alegerilor parlamentare din Germania, desfasurate in 24 septembrie, au inceput luni o noua runda de negocieri, transmite Reuters. In pofida faptului ca au purtat discutii exploratorii timp de mai multe saptamani, conservatorii cancelarului…

- Mihai Ovidiu are 21 de ani, este din Timișoara, și este trimis in judecata și cercetat in mai multe dosare penale. Este spargator de mașini, spun polițiștii, și nu are serviciu. Ocupația, insa, nu-i lipsește. In noaptea de sambata spre duminica, tanarul s-a gatit pentru a petrece intr-un…

- Pe 15 noiembrie, cu incepere de la ora 18:30, la Chișinau va fi prezentat ca work in progress filmul documentar „POSTEN NR. 6” de Steffi Wurster, Germania. Ecranizarea filmului va avea loc la Cinematograful Odeon. In postul de menținere a pacii nr. 6, pacificatorii moldoveni, transnistreni și ruși se…

- Scene socante petrecute intr-un liceu din Romania. O eleva a fost rupta in bataie si amenintata de mai multe colege. Totul s-a intamplat in fața liceului "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului. O eleva din clasa a IX-a a fost batuta crunt de mai multe colege, mai mari, conform spynews.ro.Citește…

- „Acest proiect isi propune sa analizeze conexiunile romanilor plecati in Spania cu cei ramasi acasa, dar si cu alti romani, care traiesc in alte state ale lumii. Aceasta tesatura de relatii, din care fac parte membrii familiei, prietenii si cunoscutii, ne ajuta sa intelegem strategiile lor de supravietuire,…

- Media UE este de 69,3 procente, restul de 30,7- fiind chiriasi, arata datele Eurostat. Romania este urmata in top de Lituania (90,3- sunt proprietari ai locuintelor in care stau), Croatia (90,1-) si Slovacia (89,5-). La polul opus, in Germania (51,7-) si Austria (55-), doar circa jumatate din ocupantii…

- Constantean de origine, dar oradean prin sotie, el a hotarat sa se stabileasca impreuna cu familia in orasul nostru. Raul Cristescu, care a mai antrenat de-a lungul carierei sale in in Romania (Bucuresti, Brasov, Sibiu), Turcia, Germania si Tunisia, intentioneaza sa construiasca in Oradea…

- Scene incredibile s-au petrecut la o biserica din Braila in urma cu cateva zile. Preotul care oficia o slujba de botez s-a enervat pentru ca nu reusea sa isi ridice patrafirul si s-a descarcat pe micutul care plangea, abuzandu-l intr-o maniera ce cu greu poate fi descrisa in cuvinte.

- Poliția germana a arestat dimineața un sirian de 19 ani suspectat ca pregatea un atentat islamist cu exploziv in Germania, a anunțat Parchetul antiterorist intr-un comunicat, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.Barbatul, prezentat ca Yamen A.

- Raniții din Colectiv înca au nevoie de tratamente de mii de lei pe luna, dar și de consiliere psihologica, cea din urma fiind o componenta importanta în recuperarea lor completa. Mediafax a încercat sa afle cum sunt ajutate victimele incendiului de statul român, dupa doi ani…

- In plus, Max Nicu il suspecteaza pe Mihai Teja ca era invidios pe el si spune ca a avut un conducatorul mafiot la Aris Limasol, in Cipru. Nicu vorbeste despre experienta trista din Romania, cu toate ca spune ca nu regreta ca a jucat pentru echipa nationala. Vi-l amintiti cu siguranta pe…

- O femeie a cazut de la etajul unui bloc aflat vis-a-vis de McDonald’s Nord. UPDATE: Conform martorilor, femeia ar fi cazut de la etajul 9, nu 7, așa cum s-a crezut inițial. Potrivit primelor date primite de la ISU Prahova, femeia, in varsta de aproximativ 80 de ani, se afla…

- Incepand cu anul 2021, pe spațiul Uniunii Europene, inclusiv Romania, nu se vor mai construi decat case care iși produc singure energia. Practic, peste patru ani nu se vor mai da avize de construcție decat pentru astfel de cladiri. Țara care nu va respecta acest standard risca infrigement – adica amenda.…

- Marian Dima Trei fotbalisti crescuti la cluburi din judetul Prahova vor tine minte faza saisprezecimilor Cupei Romaniei, editia 2017-2018, in care cel putin unul dintre ei a scris istorie, la propriu. Este vorba, in primul rand, despre Ianis Stoica – fiul fostului international Pompiliu Stoica, acesta…

- Scene incredibile de agresiune intre parinții fetiței disparute joi seara intr-o padure din județul Prahova s-au petrecut in timp ce peste o suta de pompieri, localnici, polițiști și voluntari le cautau copilul. Tatal fetiței, care bause alcool, a sarit sa o bata pe mama micuței reproșandu-i ca nu a…

- Un barbat a fost reținut dupa ce a batut un taximestrist și apoi i-a furat mașina. Agresorul, care fusese luat de taximetrist din Campina, a cerut sa fie dus in București. Pe șoseaua București-Ploiești, l-a snopit in bataie pe șofer care a reușit sa iasa din autoturism ca sa ceara ajutor. Intre timp,…

- Trei pusti de 17 si 18 ani, toti din familii de padurari, reusesc cu usurinta sa „curete” cu drujba un bustean in doar 19 secunde. Anul acesta, cei trei elevi au reusit sa urce Romania pe podium, la Concursul European de Competente in Silvicultura, dand lectii unor tari cu traditie in acest domeniu.…

- Scene parca rupte din filmul "Home Alone" au avut loc in orașul ucrainean Ternopol. Un copil de doar opt ani a pus pe fuga un hoț care vroia sa-i jefuiasca apartamentul. Baiatul era singur acasa cand a auzit cum cineva incerca sa descuie ușa.

- Scene macabre s-au derulat, zilele trecute, intr-un bloc din Capitala, O femeie ce avea doar 49 de ani a fost ucisa cu tocatorul de șnițele de barbatul, alaturi de care traia de cațiva ani. Acum 22 de ani, criminalul, Lulu Șerban (51 de ani), a casapit exact in același fel o alta femeie. Atacul sangeros,…

- Intamplarea a fost surprinsa de camera montata pe bordul unui autoturism aflat in spatele masinii conduse de tanarul agresat care s-a dovedit a fi luptator MMA, scrie observator.tv. Citeste si Scene socante la un spital din Caransebes. Un brancardier a fost batut de trei tineri Pe imagini…

- Cei trei tineri au intrat in spital deoarece una dintre prietenele lor se simtea rau. Au mers la Primiri urgente, acolo unde, medicii i-au facut tinerei o perfuzie si au trimis-o intr-un salon, insa a inceput sa injure și sa strige ca nimeni nu-i schimba perfuzia. Un brancardier care trecea prin…