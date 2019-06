Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul tenisman roman Filip Cristian Jianu s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului juniorilor la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a dispus de brazilianul Mateus Alves cu 6-4, 6-4. Jianu (18 ani) a obtinut victoria in doar 63 de minute, avand procentaje…

- Alianta pe care o planuiesc partide europene populiste si de extrema dreapta in viitorul Parlamentul European vizeaza posturi la varf in institutiile de la Bruxelles dupa alegerile de saptamana viitoare, a indicat vineri liderul Alternativei pentru Germania (AfD), Joerg Meuthen, pentru agentia dpa.…

- Vedetele prezente pe covorul rosu de la Cannes s-au intrecut in tinute de gala! Printre cele mai apreciate aparitii au fost Selena Gomez si fostul model Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio. Nu la fel de apreciata de jurnalisti a fost si tinuta modelului roman, Andreea Sasu.

- Dupa victoria de sambata, de la Cluj Napoca, scor 27-17, echipa valceana a sarbatorit alaturi de fanii veniti de la Valcea, chiar in fata salii. Tehnicianul Florin Pera subliniaza ca SCM merita titlul in acest sezon: "Echipa noastra are forta de a se motiva a la fiecare meci pana la final, cu gandul…

- PAOK Salonic, formația lui Razvan Lucescu, s-a impus in penultima etapa a Superligii din Grecia, scor 5-0 și a caștigat titlul dupa o pauza de 34 de ani. Fanii echipei condusa de roman au fost in extaz, facand un show uimitor in tribunele stadionului. Atmosfera la Salonic este incendiara atat pe stadion,…

- Corpul femeii a fost gasit duminica pe insula Ko Sichang din Golful Thailandei, la circa 75 de kilometri de capitala Bangkok, ascuns sub niște frunze, a precizat politia pentru dpa. Aceasta avea multiple lovituri la cap. Un suspect, Ronnakorn Romruen, in varsta de 24 de ani, care lucra ca gunoier,…

- Un șofer roman de TIR este cautat de doua femei din Germania, dupa ce acesta le-a salvat lor și celor doi cai aflați in remorca mașinii lor viața, in contextul in care mașina in care se aflau a luat foc pe...

- Europarlamentarul Dan Nica sustine ca asumarea de catre Germania a candidaturii Laurei Codruta Kovesi este o politizare excesiva a functiei de procuror general european, mentionand ca "la Bruxelles exista mai mult o senzație de dezgust pentru aceasta politizare excesiva". Nica spune ca Laura Codruta…