- Astfel, „Piele si cer" de Dimitre Dinev, va avea premiera pe 4 si 5 aprilie, de la ora 19.30, la Uzina cu Teatru, si „Teatru de razboi", dupa un scenariu de Florin Lazarescu, Lucian Dan Teodorovici si Cristian Hadji-Culea, se va juca pe 15 si 26 aprilie, de la 19, la Sala Mare, premiera oficiala fiind…

- O bomba gasita pe camp a explodat in gospodaria unui ieșean, dupa ce omul a lovit proiectilul cu ciocanul. Gestul inconștient a condus la ranirea grava a barbatului de 50 de ani. Caz șocant in județul Iași. Un ieșean a gasit un proiectil pe un camp, l-a dus acasa și a inceput sa il loveasca cu un ciocan.…

- UPDATE: Federația Romana de rugby a luat decizia de a muta finala Cupei Romaniei la Cluj, din cauza suprafeței de joc grele de pe stadionul ieșean Tepro. * * Iașul gazduiește vineri finala Cupa Romaniei la rugby, dintre CSM Știința Baia Mare și CSM București. In semifinalele disputate saptamana trecuta,…

- Scandal monstru in municipiul Iasi intre Executivul Primariei si un deputat din Parlamentul Romaniei • Un proiect de hotarare privind initierea unui schimb de terenuri cu un dezvoltator a provocat o disputa socanta • Deputatul Marius Bodea a confundat un amplasament din oras in momentul in care a acuzat…

- „Orase precum Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi se vor dezvolta foarte mult pentru ca acestea vor atrage oameni in companiile nou-infiintate. Vor ajunge sa atraga chiar mai mult decat Bucurestiul, sunt viitoarele orase-magnet ale Romaniei. Sunt premise si pentru evolutia Brasovului, mai ales in contextul…

- La fata locului a fost chemat un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi si un echipaj de politie. „A fost dirijat un echipaj cu medic, care au gasit un barbat spanzurat, in varsta de 58 de ani, care prezenta semne de moarte biologica instalata. Nu s-a mai putut face nimic pentru…

- La patru ani de la beatificarea episcopului iesean Anton Durcovici, crestinii catolici din Dieceza de Iasi vor mai avea „un sfant local". Dupa o operatiune care a durat in total 15 ani de la intocmirea pentru prima oara a dosarului, coordonata de Episcopia Romano-Catolica din Iasi, Veronica Antal devine…

- Alaturi de organizatiile civice care au chemat iesenii la protestul de sambata s-au aflat si reprezentantii USR Iasi. Cosette Chichirau, deputat al acestei formatiuni, a apreciat ca „este inacceptabil ca Tudorel Toader sa mai ramana ministru al Justitiei". Dotati cu fluiere si vuvuzele, participantii…

- Iesenii i-au cerut demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, printr-o actiune de protest organizata sambata, 24 martie, in fata Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Potrivit organizatorilor manifestatiei, Toader, in calitate de rector suspendat al universitatii iesene, reprezinta o sfidare…

- Cindva lider al audientelor iesene, Radio Hit pare sa fi ajuns un soi de vagon obosit, tras pe o linie secundara si populat cu tineri pensionari si juni papagali ai microfonului, ultimii – buni doar de rubrica ” Cascadorii risului “. Un astfel de exemplar rizibil a dat de curind un recital de tot risu-plinsu’,…

- "Domnule primar, Ne adresam dumneavoastra, ca la principalul gospodar al acestui oras, in ideea ca noi ce locuim in zona str. Viticultori, sa ne hotaram ce avem de facut in viitorul apropiat, in relatia cu institutia pe care spuneti ca o conduceti. Vrem sa ne comunicati, cat trebuie sa mai suportam…

- Inca de la orele diminetii de marti, pe Aeroportul Otopeni se inregistreaza o serie de intarzieri ale avioanelor, atat la decolare, cat si la aterizare. Intarzieri sunt anuntate si pentru orele pranzului si dupa-amiezii. La sosiri sunt anuntate urmatoarele intarzieri: - Tarom, de…

- Evaluatorii vor nota cu puncte de la 1 la 5 mai multi indicatori, printre care numarul de pacienti ingrijiti intr-o luna, indicele de complexitate a cazurilor, indicele de mortalitate, durata medie de spitalizare, infectiile nosocomiale, indicele de operabilitate si numarul de cazuri invalidate. Calificativul…

- Eugen Nicusor Vlad, zis Vlad Piciu, era cunoscut in Iasi pentru casa de amanet pe care o detine de doua decenii, dar de trei ani a facut o pasiune pentru sportul pe doua roti. Intre timp a facut Turul Romaniei pe bicicleta, a infiintat o echipa de ciclism, iar acum va organiza Brevete de ciclism la…

- Acestea au fost evaluate la un pret total de peste 423.000 de lei, insa pretul de pornire la licitatie este de putin peste 200.000 de lei. Fiind a patra licitatie, pretul s-a injumatatit, conform legii. Tot de la ora 10 vor mai fi scoase la licitatie si 10 bunuri ce apartin societatii SC Traian Multipresc…

- Premiera la Iași. Un barbat acuzat ca a provocat un accident rutier soldat cu doi morți a fost condamnat pentru omor calificat și nu pentru ucidere din culpa, cum trateaza, de regula, justiția romana cazurile de acest fel. Din acest motiv, șoferul gasit vinovat a primit o pedeapsa record, de 19 ani…

- Banii au fost investiti in terenuri aflate in zone de lux ale Iasului • Acest om a pus la cale o afacere de-a dreptul incredibila prin care a obtinut in mod ilegal peste 11 milioane euro • A fost aruncat in spatele gratiilor, insa dupa doar doi ani de zile si-a executat pedeapsa si trebuia [...]

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de MEDIAFAX.

- Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi lanseaza, in premiera nationala, cu un buget de auteritate, proiectul de punere in scena a initiativelor care vin din partea actorilor si regizorilor institutiei de cultura. Directorul Teatrul National, Cristian Hadji Culea, a precizat ca din cauza bugetelor…

- Banca Nationala a Ungariei a a finalizat repatrierea rezervei de aur a tarii de la Londra la Budapesta. BNR continua insa sa depoziteze mai mult de jumatate in afara tarii, desi alte state, precum Olanda, Germania si Austria si-au reintregit rezervele de aur pentru a spori increderea financiara.

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Preotul englez de 79 de ani, care a slujit o jumatate de secol in Biserica Anglicana, si-a gasit o noua dragoste in Romania. Daily Mail scrie ca fostul vicar englez a si facut o vizita la Iasi, pentru a se intalni cu iubitul sau cu 57 de ani mai tanar. Iar acum spera ca romanul sa se mute cu el in…

- Celebrul balet al lui Piotr Ilici Ceaikovski, care a cucerit inimile si a trezit imaginatia spectatorilor de toate varstele din intreaga lume, are premiera in aceasta seara la Opera din Iasi. Coregrafia o semneaza celebra balerina, artist emerit, Ileana Iliescu. Conducerea muzicala ii apartine dirijorului…

- Nascut pe 12 februarie 1939, la Chisinau, Boris Craciun s-a stabilit inca din copilarie la Iasi, iar apoi a absolvit Facultatea de Filologie - Istorie a Universitatii „Al. I. Cuza" Iasi. Romancier, dramaturg, reporter, editor, el a fost membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si fondator al Editurii…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Un hot de telefoane din Iasi a fost identificat si retinut de catre politisti, dupa ce a lovit un trecator si i-a furat telefonul mobil. Si telefonul furat a fost gasit de catre politisti, acestia inapoindu-i-l proprietarului de drept. „La data de 14 ianuarie, politistii au condus la cercetari un barbat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului

- La Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi s-a inregistrat al doilea deces din cauza gripei, dupa ce 12 pacienti internati au fost diagnosticati cu aceasta boala. Sursa de imbolnavire a fost un apartinator care a venit in vizita la un bolnav. Un barbat internat la Spitalul de Boli Infectioase…

- Questo se alatura proiectului “Alba Iulia Smart City” printr-un parteneriat menit sa imbunatațeasca experiența turiștilor care viziteaza orașul. Aceștia vor putea explora Alba Iulia gratuit, prin intermediul unor tururi de explorare urbana, direct de pe telefon. Tururile nou create vor integra in aplicație…

- Medicii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi vor sa construiasca un sat, la Barnova, destinat pacientilor care sufera de aceasta maladie. Proiectul este inspirat din Olanda, cu locuinte, magazine, parcuri si teren de sport, unde personalul medical nu va purta halate. Investitia se ridica…

- Opt tari est-europene, inclusiv Romania, vor suplimenta sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget. Anuntul a fost facut, vineri, de seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Avand in vedere ca in Romania nu exista un sistem standardizat privind preventia si asistenta pacientilor cu dementa Alzheimer, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi va implementa un proiect in premiera pentru tara noastra, ce va fi structurat pe doua obiective.

- Duminica, 4 februarie, de la ora 18:00, la Ateneul din Iasi (Str. Ion Creanga, nr. 14), va avea lansarea romanului Soldatii. Poveste din Ferentari, aparut la Polirom in trei editii (2013, in „Ego. Proza”; 2014, in „Top 10+”; 2017, in editie limitata) si distins cu Premiul revistei Observator cultural…

- Uniunea Europeana declanseaza o procedura vizand cinci state membre, din cauza unor ingrijorari cu privire la modul in care acestea gestioneaza contracte in domeniul Apararii si cu prvire la conditii pe care le-ar impune furnizorilor, relateaza The Associated Press.Comisia Europeana a anuntat…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Intre laureati s-a numarat si regizorul Violeta Gorgos, de la TVR Iasi, care a obtinut Premiul Emil Loteanu in domeniul cinematografiei pentru seria de documentare Expeditiile memoriei. Expeditiile memoriei se datoreaza unei colaborari intre OWH Studio Chisinau, TVR International si TVR Iasi. Cele…

- Muzeul Iluziilor a fost deschis in premiera la Iasi in incinta Muzeului Municipal. Acesta va putea fi vizitat pana pe data de 2 februarie. Conceptul este unul unic in Romania si are un caracter interactiv – vizitatorii pot intelege cum functioneaza iluziile datorita explicatiilor oferite de ghizi. Pretul…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online. Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de…

- Deputat PNL Cluj: In anul Centenarului, maghiarii solicita autonomia teritoriala in timp ce guvernul PSD-ALDE se cearta Deputatul PNL Cluj Adrian Oros a luat atitudine fata de recentele pretentii ale partidelor maghiare privind autonomia si a criticat lipsa de reactie a guvernului Romaniei in acest…

- Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara. Capitala…

- Desfasurata pe parcursul a mai mult de patru ore, sedinta de ieri a CExN al PSD, in care premierul a incercat sa-i fure partidul lui Dragnea, s-a incheiat nedecis. Braileanul si teleormaneanul si-au dat intalnire pentru „duelul" final la Iasi, pe un teren neutru pentru partid si virgin pentru banii…

- Vesti bune pentru familia unora dintre cei mai cunoscuti interlopi din Iasi. Aleodor Tanase (26 de ani), baiatul cel mare al vestitului Cosmos Tanase, zis „Printul Tiganilor", a fost eliberat din arest preventiv. Aleodor se afla in arest din decembrie, cand a fost incarcerat alaturi de alti doi tineri,…