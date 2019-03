Stiri pe aceeasi tema

- Momente de groaza intr-o biserica din orașul canadian Montreal, unde un preot catolic a fost injunghiat chiar in timpul unei slujbe. La un moment dat, pe scena pe care se afla pastorul a urcat un individ necunoscut, inarmat cu un cuțit.

- Lucian Bute, 39 de ani, pune capat carierei sale in box, pugilistul roman urmand sa faca anunțul in aceasta saptamana. Conform Journal de Montreal, Bute va susține o conferința de presa cel mai probabil miercuri, in care va anunța ca parasește definitiv boxul. ...

- Individul din Ploiești care și-a injunghiat fosta profesoara de matematica, din razbunare, a fost arestat preventiv. In acest timp, victima se afla in spital, injunghiata de mai multe ori in burta. Medicii spun ca are mai multe organe interne afectate și ca va avea nevoie de minimum 30-40 de zile de…

- Tanarul a intrat in liceu fara probleme si a atacat-o pe femeie in fata cancelariei. Victima a intrat in soc hemoragic si este in stare grava. Jandarmii l-au retinut pe suspect, cand incerca sa fuga si au gasit asupra lui mai multe arme albe. Individul, in varsta de 22 de ani, a intrat in scoala in…

- Un iesean, condamnat la 10 ani de inchisoare si dat in urmarire internationala, a ajuns sa slujeasca intr o biserica din Statele Unite, scrie observato.tv. Individul a fost condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare, dupa ce alaturi de alte doua persoane a construit zeci de mansarde ilegal sau chiar…