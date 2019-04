Un român a răpit doi spanioli și a încercat să treacă de Poliție cu farurile stinse Un roman a rapit un cuplu in Spania. Pe ea a legat-o pe scaunul din dreapta al masinii, pe el l-a incuiat batut in portbagaj. Apoi a fugit de politisti, care l-au prins dupa o urmarire ca-n filme. Politistii din Madrid au vazut apropiindu-se un autoturism cu farurile stinse, desi era ora 1.30 noaptea. Soferul a incercat sa treaca peste politisti, apoi a depasit barajul acestora si a demarat pe un drum lateral, incercand sa scape de urmaritori. Masina (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

