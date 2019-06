Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR a provocat un dezastru pe Autostrada A3 de langa Wurzburg-Heidingsfeld. Din primele informații, barbatul nu a realizat ca are in fața un ambuteiaj și a intrat cu viteza in cei trei mastodonți. Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 2:20 dupa-amiaza, la joncțiunea Wurzburg – Kist…

- Un sofer de TIR din Romania a provocat un accident cumplit pe autostrada A3 din Germania, in apropiere de orasul Wurzburg, soldat cu sase raniti si pagube de sute de mii de euro. Se pare ca acesta calatorea spre Nurnberg nu a vazut ca in fata lui era un blocaj in trafic. A intrat in […] Citește FOTO/VIDEO:…

- Cel putin doi cetateni romani sunt in stare grava dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunta autoritatile germane, citate de site-ul de stiri HNA.de potrivit mediafax. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea…

- Cel puțin doi cetațeni români sunt în stare grava dupa ce un microbuz înmatriculat în România s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunța autoritațile germane, citate de site-ul de știri HNA.de. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44,…

- Un microbuz cu romani s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, iar doua persoane sunt in stare grava. Accidentul a avut loc duminica, dar a fost anunțat luni de autoritațile germane. Șoferul și un pasager sunt in stare grava. Doi cetateni romani sunt raniți grav dupa ce microbuzul inmatriculat in…

- Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea localitatilor Breuna si Warburg, au anuntat luni autoritatile germane. Un microbuz de opt locuri cu remorca care se indrepta spre orasul Dortmund s-a rasturnat pe autostrada. La bordul vehiculului se aflau opt cetateni romani.…

- Un sofer roman e in coma, dupa un accident, pe o autostrada din Germania. Acesta a fost scos dintre fiarele contorsionate mai mult mort decat viu. Un accident teribil a avut loc marti dupa-amiaza pe A3, langa Wurzburg, in Germania. Camioneta unei firme de curierat din Romania, condusa de un sofer din…

- Un sofer roman e in coma, dupa un accident groaznic, pe o autostrada din Germania. Camioneta condusa de acesta s-a facut praf si a fost scos dintre fiarele contorsionate mai mult mort decat viu. Un accident teribil a avut loc marti dupa-amiaza pe A3, langa Wurzburg, in Germania. Camioneta unei firme…