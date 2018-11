Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 40 de ani a murit strivit de stalpi in Alpii italieni, in timp ce facea base jump, un sport extrem care presupune sa sari cu o parasuta de pe o structura fixa sau stanca. Romanul se afla cu alti trei prieteni ai lui, practicanti si ei ai sportului extrem. Toti patru au sarit de…

- La 29 de ani, romanul Daniel (Danny) Romano este deja un nume in arta tatuajului, pe care o practica la cel mai inalt nivel in Marea Britanie, unde a emigrat in urma cu opt ani. Regarul Unit i-a oferit diferenta de mentalitate necesara specializarii in tatuaje personalizate de calitate: realism, suprarealism,…

- Premierul Pavel Filip a cerut sancționarea și chiar concedierea mai multor persoane in cazul barbatului care a murit așteptand ambulanța mai mult de 40 de minute. Solicitarile au fost facute in cadrul ședinței de astazi a Cabinetului de miniștri.

- Premierul Pavel Filip a cerut in cadrul sedintei Cabinetului de Ministri ca Ministerul Sanatatii sa sesizeze Procuratura Generala ca sa sa investigheze penal cazul privind decesul barbatului in urma intarzierii ambulantei cu circa 40 de minute.

- Un teribil accident s-a inregistrat, aseara, in localitatea Balteni, viceprimarul localitatii pierzandu-și viața. Viceprimarul Nicolae Grigore supraveghea descarcarea unor tuburi de canalizare din beton, operațiune care se desfașura cu un utilaj al primariei. La descarcarea din autotren, la ultimul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanul care initial fusese declarat mort, in urma prabusirii podului din apropiere de Genova, dar care de fapt fusese internat in coma profunda de gradul IV intr-un spital italian, a decedat sambata, scrie Mediafax. ...

- Gorjeanul Marian Roșca, despre care autoritațile italiene au anunțat ca a murit in tragedia de la Genova, este in viața. Barbatul este in stare grava, in spital, cu foarte multe traumatisme, in coma profunda de gradul IV. (Cele mai bune oferte laptopuri) Informația a fost confirmata și de Ministerul…

- Accidentul a avut loc marti dupa-amiaza, in Mantovano, langa Milano. Potrivit primelor informații, doua autoturisme s-au ciocnit frontal. In urma impactului, trei persoane au murit pe loc. Printre victime se afla si un roman, scrie stiridiaspora.ro. Accidentul a avut loc pe fondul unei depașiri…