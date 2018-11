Stiri pe aceeasi tema

- O șosea din județul Gorj a devenit scena unui cumplit accident rutier, in care un tanar de 33 de ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat cu mașina și a ramas prins sub fiarele autoturismului.

- Accident cumplit. Doi barbati au murit dupa ce au cazut cu masina intr-un canal Doi barbati au murit, sambata, dupa ce au cazut cu masina intr-un canal. Politistii au declarat ca intr-o curba autoturismul a parasit carosabilul din cauza vizibilitatii reduse si a plonjat in apa. Potrivit reprezentantilor…

- Un barbat a murit pe loc in urma unui accident petrecut intre localitatile Caracal si Dobrosloveni. De asemenea, o femeie scoasa cu dificultate dintre fiarele masinii in stare grava, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion.

- Totul a inceput dupa ce un barbat s-a rasturnat cu un ATV. A fost transportat cu cateva ore intarziere la un spital din Bucuresti, iar medicii de acolo ar fi spus familiei ca victima ar fi supravietuit daca ajungea cu elicopterul sau mai repede cu ambulanta. Fiind noapte, elicopterul nu a…

- Un barbat de 70 de ani din Jibou a murit intr-un accident de circulatia produs duminica, 14 octombrie, pe DN 1C, intre Dej și Baia Mare, pe raza comunei Cațcau. Potrivit politistilor, barbatul conducea o motocicleta pe directia Dej spre Baia Mare, iar intr-o curba periculoasa, a patruns pe contrasens,…

- Istoria pare sa se repete. Din cauza ceții dense, cel putin sase persoane au fost ucise si 27 au fost ranite intr-un ciocnire in lant produsa marti dimineata pe autostrada E-75 din Serbia, a relatat postul de televiziune RTS, citand politia sarba.

- Scene șocante s-au petrecut joi dimineața, pe un drum din Neamț. O adolescenta de 16 ani a fost zdrobita de un șofer in varsta de 26 de ani. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic, iar fata a murit pe loc. Accident cumplit, in aceasta dimineata, in localitatea Cracaoani, judetul Neamt. O adolescenta…

- Un accident grav a avut loc in Spania.Cel puțin cinci oameni au murit și 20 au fost raniți dupa ce un autocar a izbit violent pilonul unui viaduct, in regiunea Asturia. Deocamdata nu exista informații...