- Tanar de 26 de ani din Pitești, mort intr-un accident in Germania. Casian era angajat ca șofer profesionist pentru o firma de transport și urma sa devina tata, peste trei luni. Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri, in jurul orei 15.00, in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania,…

- Drama pentru o familie din Pitesti. Un tanar pitestean ce lucra ca sofer a murit in urma unui accident rutier ce s-a petrecut miercuri seara. Toti prietenii sunt profund indurrerati de aceasta veste si mai ales socati. Gandurile lor zboara acum catre iubita acestuia, tanara fiind si ea la fel de…

- In spatele unui chip mereu vessel si plin de energie, indragitul artist Stefan Banica Jr. ascunde o drama de care foarte putini stiu. In spatele unui chip mereu vessel si plin de energie, indragitul artist Stefan Banica Jr. ascunde o drama de care foarte putini stiu. Cantaretul a avut un frate vitreg…

- Un roman și-a pierdut viața in urma unui accident cumplit care a avut loc in Italia. Mașina la volanul careia se afla s-a izbit frontal, joi seara, de o alta joi. Impactul i-a fost fatal. Marius Ivan, in varsta de 44 de ani, conducea un Alfa Romeo și, la un moment dat, a pierdut controlul…

- MESAJE DE 8 MARTIE - ZIUA FEMEII: Fie ca primavara iubirii sa iti inunde sufletul cu bucuria si parfumul tuturor florilor sale. Iti doresc un 8 MARTIE cat mai frumos! In aceasta zi speciala, vreau sa aduc primavara in sufletul tau, impreuna cu toata iubirea mea! La multi ani! Iti…

- Nu a observat la timp pietonul pe trecere si l-a lovit cu masina. Aceasta este scuza unui sofer de 82 de ani din Galati care a comis un accident de circulatie, miercuri seara, pe Faleza Inferioara a Dunarii, la Elice. Soferul conducea dinspre Vama catre Trecere Bac, pe Faleza Superioara, cand a lovit…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- "Fiecare copil vine pe lume cu mesajul ca Dumnezeu nu este inca dezamagit de oameni. Baiatul meu are 6 luni... Toni", a scris Ancuta pe pagina de Facebook. Anca spune ca acest copil a venit in viata ei ca un pansament si pentru ea este o binecuvantare. A avut o sarcina usoara pana…

- Iata 20 de mesaje urari de Ziua Mamei, pe care le poti trimite rapid, prin SMS, Facebook sau e-mail. Alege-l pe cel mai potrivit pentru tine din lista de mai jos. Felicitari de 8 martie pentru mameO mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mama!***Mama!…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Un barbat in varsta de 50 ani si a pierdut viata, duminica dupa amiaza, intr un accident produs pe DN 17, la iesirea din municipiul Bistrita spre comuna Livezile, iar alte cinci persoane au fost ranite, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului pe o retea de socializare. Dupa ce a aflat din presa ca tatal lui Karym sufera de aceasi boala de care a murit cantareata Denisa Raducu, Celia a reactionat imediat…

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața. Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina unei operații pe care o suferise in urma cu patru ani. Moartea lui a fost confirmata de fratele sau geaman.„Prieteni,…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera,vine cu noi dezvaluiri, dupa ce a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara. Vedeta spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț.Citeste si: Accident GRAV: O ambulanta SMURD,…

- Accident cumplit produs, luni seara, pe DN1B, la Hanul lui Ținta. Au fost implicate un TIR care transporta tabla, o cisterna cu combustibil și un autoturism Dacia Logan. De la fața locului o persoana a fost preluata de o ambulanța SAJ, iar o alta a fost declarata decedata. Din primele cercetari a rezultat…

- Doi frați - o fata de 23 de ani și un baiat de 24 de ani - au decedat, iar o a treia persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe 28 mai pe DN 65, in zona Pielești, la granița dintre județele Dolj și Olt. Acum, mama lor a aflat o veste extraordinara. La aproape…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- Accident CUMPLIT. Doliu in lumea fotbalului! Vedeta de doar 26 de ani a murit FUGERATOR in urma impactului, medicii nu l-au putut salva Doliu in lumea fotbalului! Un jucator de top a murit subit, la doar 26 de ani! Clubul la care juca pare blestemat, a pierdut mai multi fotbalisti in conditii similare…

- Astazi, in emisiunea Tradiții, poposim in Iași, pe Aleea Sucidava din cartierul Dacia, acasa la Ion Savin, un om iscusit, in varsta de 93 de ani, care vrea sa va prezinte povestea vieții lui. Cu toate ca viața i-a fost uneori grea, fiind plutaș pe Bistrița și Siret, timp de zece ani, energoterapeut…

- Un roman și-a pierdut viața in mod neașteptat intr-o parcare din Italia. Acesta era șofer de TIR și, la un moment dat, a facut un popas intr-o parcare pentru a merge la toaleta. Adi Ungur, de 43 de ani, s-a prabușit la pamant și a cedat dupa ce a suferit un infarct, medicilor…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Oameni marinimosi din Germania s-au gandit sa le ofere o viata fericita cainilor aflat in adapostul din Miroslava. Primii 12 blanosi au plecat joi spre familiile adoptive din Germania. "Ii asteapta un drum lung, insa la capatul lui incepe o noua viata", precizeaza reprezentantii adapostului. Facebook

- "Imi vreau viata inapoi! Mi-e dor de plimbarile cu bicicleta alaturi de Albert, de mersul prin parc cu Golden Retreiverii, de intalnirile cu fetele la o cafea, de cartea preferata si o piesa de teatru mult asteptata, de un weekend romantic cu iubitul meu. In goana noastra de a-i multumi pe ceilalti,…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un accident cumplit a avut loc sambata dimineața in localitatea Diculești, județul Valcea. Șoferul de 25 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a derapat și a lovit un parapet. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, accidentul a avut loc din cauza…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Cristian a intrat cu media 10 la cel mai bun liceu din Braila. A fost primul pe lista si isi dorea sa performeze an de an. Prima zi de liceu a fost zdruncinata de o veste cumplita. A aflat ca sufera de cancer la plamani. Timp de doi ani, Cristian si-a petrecut zilele mai mult prin spitale,…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Anuntul a fost facut de Asociatia Studentilor Farmacisti din Oradea, pe Facebook, scrie ebihoreanul.ro. "La 25 de ani multi se gandesc la vacante, petreceri sau examene de la facultate ...din pacate, colega noastra Larisa va face asta dintre Ingeri. Cu nemasurata durere in suflete ne luam ramas bun…

- Etnobotanicele continua sa faca victime in randul tinerilor care odata ce cad in aceasta patima cu greu reușesc sa razbeasca, iar unii ajung sa fie uciși de combinațiile de plante periculoase. Este cazul unui tanar de 18 ani din Buzau, elev in clasa a 12-a la Colegiul Economic din oraș care a murit…

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Leo Iorga trece prin momente delicate, dupa ce a aflat ca un prieten apropiat s-a stins din viata. Artistul si-a exprimat regretul pierderii persoanei dragi pe Facebook, unde a scris un mesaj. "Drum bun, prietene!Dumnezeu sa te aiba ȋn paza Sa acolo Sus, Generale!", a scris Leo Iorga.…

- Conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca anunța stingerea din viața, luni, 8 ianuarie 2018, a distinsului bariton Vasile Barbieru. Artist desavârșit și Maestru a carui viața a cunoscut desavârșirea prin arta lirica, Vasile Barbieru…

- Cazul Ioanei Condea a socat o tara intreaga, in 2014, atunci cand tanara, care credea ca o sa lucreze ca menajera in Germania, a ajuns sa fie obligata sa se prostitueze. Barbatul care o forta sa-si vanda trupul a batut-o pana a bagat-o in coma. Ioana are un copilas, care se afla in tara, in grija mamei…

- ”Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi. Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga in aceasta…

- "Directorul parca dintotdeauna al CCS Preoteasa - nu mai este. L-am cunoscut la jumatatea anilor 80, cand am ajuns sa reprezint cu trupa mea Casa Studenților, sa repetam acolo. Dar abia in 2002, cu ocazia primului interviu filmat, am realizat cine era de fapt Dl Toma. Venise acolo inca din ’56, cand…

- Solistul de muzica populara Sergiu Curca s-a sinucis pe 1 ianuarie, fiind gasit in locuința sa chiar de catre tatal lui. Detalii cutremuratoare incep sa iasa la iveala, la cateva ore de la descoperirea șocanta. Potrivit aradon.ro, Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit…

- Brigitte Sfat a facut o dezvaluire incendiara! Bruneta a marturisit in fata camerelor de luat vederi ca ea si Ilie Nastase au fost la notar, pentru a divorta. "Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care in ‘72 a castigat… Nu, intre noi este o relatie om – om. Tot respectul pentru cariera…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca in decembrie 1989 comunismul si gustul dictaturii nu au murit si a aratat ca democratia si libertatile nu sunt castigate pentru totdeauna. El a afirmat ca 22 decembrie 1989, cand dictatorul Nicolae Ceausescu a fugit…

- IMAGINI Accident CUMPLIT. Doua femei au murit, iar un barbat a fost ranit grav. Doua MASINI facute praf.FOTO Doua femei si-au pierdut viata intr-un tragic accident. Una dintre ele a pierdut controlul volanului si s-a izbit frontal de o masina care circula regulamentar. Impactul a fost extrem de puternic.…

- Interviu cu Eugen Colesnicov, inginer în construcții și pictor amator Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova De unde vine pasiunea pentru pictura și, anume, pictatul icoanelor? Este o pasiune care vine din adâncul sufletului meu, nu am studii în acest…

- Calin Ppescu Tariceanu a postat un mesaj pe Facebook. "Am fost intotdeauna impresionat de statura sa morala, a unui om de o mareata demnitate si o admirabila modestie. Am sperat mereu, noi romanii, in inimile noastre, ca aceasta zi, in care sa il conducem pe ultimul drum, sa nu vina niciodata",…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit,...

- Soc si groaza ieri seara in Republica Moldova. Doua persoane, preotul și preoteasa din Copaceni, in varsta de 60 si, respectiv, 53 de ani au murit pe loc intr-un accident rutier produs in localitatea Bilicenii Vechi, raionul Singerei. Din primele cercetari, evenimentul s-a produs din vina unui tanar…