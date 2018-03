Stiri pe aceeasi tema

- Raul George Voicu, un tanar din Lupeni, a murit intr-un accident in Franța. In urma impactului violent, barbatul, care lucra ca șofer, a fost transportat cu elicopterul la spital, insa s-a stins din cauza ranilor grave. Vestea ca Raul George Voicu a murit a fost facuta de colegii tanarului pe un grup…

- O femeie in varsta de 32 de ani a fost ranita, luni dimineata, dupa ce, in timp ce depasea o masina pe un drum din Seica Mica, judetul Sibiu, s-a ciocnit cu un autoturism care venea din sens opus, proiectandu-l intr-un stalp si in alte trei masini parcate.

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- Inotatorul chinez Huang Wenpan, multiplu medaliat la Jocurile Paralimpice, a murit intr-un accident auto! Chinezul Huang Wenpan (22 de ani) a murit intr-un accident auto care a avut loc ieri. Mașina pe care o conducea chiar Huang Wenpan pe „Wawushan Avenue”, o autostrada din regiunea Hongya, a lovit…

- Doua persoane au murit la Braila dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in plin de un tren. Impactul a avut loc, vineri dimineata, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere din municipiul Braila.

- Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania, in zona orașului Stuttgart, din cauza oboselii, a intrat in plin intr-un TIR parcat pe banda de urgența. Impactul a fost atat de puternic incat cabina mașinii lui Casian a fost strivita in totalitate,…

- Nicolae Bivolaru, un tânar fotbalist, de doar 19 ani, a murit intr-un cumplit accident petrecut în weekend, în Gorj. Era fundas central la AS Stiinta Godinesti, din Liga a V-a, din Gorj.

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Zilele trecute, doua decizii ale unor instante, din Germania si America, au creat un cutremur in industria automobilelor. Dan Boboescu, specialist in domeniul automotive, cu o cariera de anvergura mondiala, a vorbit pentru „Adevarul” despre masina viitorului.

- O tanara de 19 ani din judetul Galati a murit sambata seara in urma unui accident rutier petrecut pe DJ 253, in afara localitatii Viile, si provocat de un sofer baut. Din primele cercetari a rezultat ca soferul, un tanar de 23 ani, nu a adaptat viteza intr-o curba la stanga, a pierdut controlul volanului,…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Un tânar în vârsta de 23 de ani, din Negresti Oas, a murit, miercuri noaptea, în localitatea Bondy, districtul Seine-Saint-Denis, dupa ce a avut o disputa în trafic cu un alt sofer.

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit, informeaza Monitorul de Vrancea.

- O persoana a decedat si alta a fost ranita, luni seara, intr-un accident produs in judetul Buzau, pe DN1B, intre un TIR, o cisterna si un autoturism, persoana decedata fiind seful postului...

- Un accident cumplit s-a produs in Teleorman, in aceasta seara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si s-a izbit mortal de un copac de pe marginea drumului. Alaturi de el se mai afla un alt baiat. Amandoi au murit.

- Un accident feroviar cumplit s-a petrecut in regiunea Sussex, Horsham. Autoturismul in care se aflau doua persoane a trecut dupa barierele de siguranta si au fost loviti in plin de un tren. Persoanele aflate in masina au murit.

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost ranit, dupa ce o masina a lovit o teava de gaz. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca un tanar de 16 ani a murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Baschetbalistul Rasual Butler a murit intr-un groaznic accident de mașina. Starul NBA avea 38 de ani. Și-a pierdut viața și sotia sa Leah LaBelle.Fostul baschetbalist din NBA Rasual Butler a murit, miercuri, intr-un accident rutier.

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un tânar a decedat sâmbata noaptea, în urma unui accident de circulatie în Tihau, dupa ce soferul masinii în care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, în timp ce era urmarit

- Un barbat de 25 de ani a murit intr-un accident rutier produs sambata dimineata pe DJ643, in localitatea Diculesti, dupa ce masina pe care o conducea a derapat si a lovit un parapet, potrivit pu...

- Patru persoane și-au pierdut viața vineri, in urma unui grav accident rutier. Azi dimineața, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rișcani, s-a produs un teribil accident de circulație, in urma caruia au decedat patru angajați ai Poștei Moldovei. Mașina in care se aflau victimele s-a tamponat…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- In data de 21 ianuarie a.c., in jurul orei 01,00, pe DN 14, in afara municipiului Mediaș, un adolescent in varsta de numai 14 ani, domiciliat in localitatea Blajel, a... plecat la volanul unui autoturism spre Sighișoara. Read More...

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Ion Tiriac a devenit primul posesor din lume al noului Maybach S650 Cabriolet, un bolid care a costat aproximativ 350.000 de euro. Magnatul deține un parc auto impresionant. Masina va fi produsa in doar 300 de exemplare, iar achizitionarea ei i-a amintit miliardarului roman de singurele doua amenzi…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Un barbat de 30 de ani a murit intr-un grav accident produs pe strada Petricani din Capitala. Mașina in care se afla s-a ciocnit cu un camion la volanul caruia se afla un ucrainean. Barbatul a refuzat sa discute cu echipa noastra de filmare.

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au murit.

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Prim-ministrul landului german Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer, o stea in ascensiune in Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, a fost ranita usor intr-un accident de automobil produs joi dimineata in apropiere de Potsdam, transmite dpa. Masina oficiala in care se…

- Actrita Jessica Falkholt a incetat din viata, azi, pe patul de spital. Familia ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau in viata, dupa ce vedeta a intrat in coma, ca urmare a teribilului accident produs a doua zi dupa Craciun.

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Și vedetele noastre sunt oameni, suferind la fel la fel de mult ca noi toți atunci cand pierdem pe cineva drag. Ele sunt celebritațile care au suferit cumplit, dupa ce cei dragi au fost rapiți de langa ei in urma unor accident cumplite. Liviu Varciu l-a pierdut pe fratele sau, Ionuț, intr-un oribil…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…

- O tanara soferita a produs un cumplit accident, in aceasta dimineata, dupa ce a efectuat o depasire neinspirata apoi a pierdut controlul volanului. Masina sa a derapat pe carosabilul umed, moment in care a fost izbita de un autoturism care venea pe sensul opus. Mama soferitei vinovate a murit si alte…