- Doi români au ars, într-un incendiu provocat în estul Londrei. Una dintre victime a murit, iar cealalta e în stare foarte grava. Doua persoane au fost arestate și sunt acuzate de crima.

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…

- CHIȘINAU, 24 mai – Sputnik. Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi a comentat în legatura cu situatia din Marea Britanie, dupa anuntul demisiei Theresei May, spunând ca tara a ajuns acum într-o „fundatura perfecta”.CC0 / Pixabay / TumisuMoldovenii din Anglia…

- Actrita britanica Joan Collins le-a multumit pompierilor care au intervenit pentru stingerea incendiului ''terifiant'' care a cuprins in weekend apartamentul sau din Belgravia, in centrul Londrei, informeaza site-ul Metro.co.uk. In varsta de 85 de ani, cunoscuta actrita din saga "Dynasty",…

- Politia britanica a facut legatura intre patru atacuri cu cutitul comise in nordul Londrei, in urma carora patru persoane au fost internate in spital, iar doua sunt in stare grava, relateaza duminica...

- Mai multe strazi din Londra aflate in apropiere de Palatul Kensington au fost inchise de un cordon de securitate al politiei, miercuri, dupa ce un individ inarmat a amenintat cu o arma de foc. Politia a venit imediat la locul incidentului si mai multe strazi au fost incercuite cu un cordon de securitate.…