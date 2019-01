U​n român a jucat la PĂCĂNELE finanțarea europeană primită ca să-și deschidă o afacere Ieseanul Andrei Anti a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a fost gasit vinovat de deturnare de fonduri europene. De asemenea, tanarul a mai fost obligat sa plateasca peste 100.000 de lei, bani pe care i-ar fi cheltuit in interes propriu, desi ii primise din fonduri europene pentru a dezvolta o afacere. El ar fi cheltuit o parte din bani la jocurile de noroc, cealalta parte folosind-o pentru a restitui o datorie catre fratele sau. In 2014, Andrei Anti a fost mandatat printr-o procura notariala sa gestioneze intreprinderea individuala detinuta de o femeie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

