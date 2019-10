Stiri pe aceeasi tema

- ""Strigau oamenii dupa masina. Opreste masina ca ne omori..." Este de neimaginat cita poluare. Este fix centrul Iasului, in fata la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi, Bd Independentei. Asa ceva nu s-ar mai intimpla niciodata daca fiecare palma din oras ar fi monitorizata adecvat, daca fiecare…

- In urma postarii pe o retea de socializare a unei fotografii cu un barbat, care ar fi amenintat o femeie ce se plimba cu caruciorul in care se afla fetita sa, politistii din Sighetu Marmatiei s-au sesizat din oficiu si au desfasurat verificari pentru identificarea victimei, a barbatului si stabilirea…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, vineri, ca a constatat faptul ca sefa Sectiei Clinice Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures, dr. Oana Cristina Marginean, s-ar afla in stare de incompatibilitate intrucat exercita simultan functia de sef sectie,…

- Un roman a obținut primul loc dupa admiterea naționala la medicina din Italia. Tanarul va invața cu bursa la Universitatea din Milano și s-a pregatit doi ani pentru a deveni medic. El este de 13 ani in Peninsula, unde a emigrat alaturi de parinții sai, ambii medici. Norbert Kereszteny are 19 ani și…

- Evenimentul are loc anual și alternativ, atat in Romania, in centrele universitare de tradiție unde au absolvit specialiști iordanieni, cat și in Regatul Hașemit al Iordaniei. Ediția din acest an, organizata de Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa” din Iași, in parteneriat cu Asociația…

- Ca urmare a recentelor incidente petrecute in cateva spitale psihiatrice, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si va efectua, in urmatoarele saptamani, o serie de investigatii in mai multe spitale de profil din tara. Printre unitatile sanitare vizate, se afla Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri…

- Jurnaliștii de la ReporterIS.ro scriu ca Primaria din Iași, prin firma Citadin a asfaltat, in primavara acestui an, strada Manolache Draghici pe care bebelușul edilului Mihai Chirica și-a "cumparat" o casa și un teren de 250.00 de euro. Acțiunea nu ar fi fost anunțata public și nici nu se afla pe lista…

- Rezultatele admiterii au fost publicate de Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore. T. Popa" din Iasi in cursul zilei de ieri, dar ore in sir pagina de internet a fost greu de accesat din cauza numarului foarte mare de utilizatori care incercau sa vada notele. Acestea au fost mai mari decat in…