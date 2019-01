Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Azoitei, dezvoltator imobiliar, deruleaza in prezent un proiect de 200 de apartamente in zona parcului Titan, dintre care a vandut deja 42 in prima luna, intr-o piata imobiliara in care, spune acesta,...

- Vanatoarea de la Balc, județul Bihor, s-a incheiat sambata, 19 ianuarie, fara incidente. Partida din acest an, care ancepuse cu o zi anainte, s-a desfașuat in conditii speciale, din cauza amenintatii pestei porcine. Printre oaspetii celui mai bogat roman s-a numarat si creatorul de moda Stefano Ricci,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Audi A4, ce figura in bazele de date ca fiind cautat pentru confiscare de autoritatile din Marea Britanie. La Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare,…

- Barbatul este suspectat ca facea contrabanda cu arme, pe care le ascundea atat in locuinta, cat si intr-un adapost pentru animale. Politistii de la Serviciul Arme Explozivi si Substante Periculoase au efectuat perchezitiile dupa ce au primit informatii ca un barbat de 33 de ani din satul aradean Galsa…

- Un șofer roman de TIR a fost arestat și plasat in arest preventiv, duminica 25 noiembrie, dupa ce vamesii francezi au descoperit in camionul pe care... The post Șofer roman de TIR arestat in Franța. Ce au descoperit vameșii in TIR-ul condus de acesta appeared first on Renasterea banateana .

- Medicul care a facut imprumut la banca pentru a putea trata bolnavii din comuna sa a fost talharit și batjocorit ,, Acești oameni au acționat pentru puținul pe care il aveam. Sunt un amarat de medic de țara care 31 de ani a dat de la el pentru ceilalți. Au considerat ca daca am o mașina in curte am…

- Un roman a gasit 95.000 de euro intr-un dulap second-hand cumparat de pe olx. Inițial a fost șocat, dar, dupa o noapte de nesomn, a returnat proprietarului suma enorma de bani. Samuel Stanici este un om cinstit, crescut intr-o familie cu 12 copii, iar povestea sa a facut inconjurul presei straine. Samuel…