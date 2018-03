Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Curtea de Apel Ploiești a decis ca jurnaliștii Antena 3 trebuie sa plateasca suma de 300.000 de lei, daune morale, catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa o emisiune care i-a adus atingere la nivelul imaginii. Judecatorii au decis și ca membrii trustului intact vizați trebui sa iși ceara…

- Plata cu bani cash nu se mai face decat la magazinul din colț, iar acest lucru ajuta la creșterea evaziunii fiscale și a economiei subterane, este de parere șeful Mastercard pe Romania, Cosmin Vladimirescu. „Suntem pe locul 2 la economia subterana. Avem un studiu care spune ca 27,6% din PIB este in…

- Ladislau Boloni este laudat de patronul lui Antwerp. Patronul clubului belgian Antwerp, Paul Gheyssens, a declarat ca vrea sa continue cu antrenorul roman, scrie site-ul walfoot.be, care aminteste ca fostul selecționer al Romaniei a fost tinta unor critici in acest an. Boloni a avut un parcurs peste…

- Mama celor doi copii rapiți luni de catre tatal grec și gasiți cateva ore mai tarziu in apropierea Ambasadei Greciei la București se ferește sa vorbeasca prea mult despre relația cu cel caruia i-a daruit doi copii. Apropiații spun insa ca de cand a plecat din Grecia femeia nu a mai putut comunica cu…

- "Eu incerc sa nu mai fiu un personaj public. Sa nu ies public sa ma mai laud cu niste lucruri sau sa ma mandresc. Am venit si cu cartile astea (Biblia si alte carti religioase), pentru ca eu vreau sa fie folositor ce vorbesc la televizor. Uite ce scrie aici. Cel mai mare dar si diamant este ortodoxia.…

- De ceva vreme democratia europeana se confrunta cu o problema. In cateva state puterea este exrcitata din umbra de oameni cu probleme penale care nu pot ocupa o functie executiva si au recurs la premieri si ministri marioneta. Este cazul Poloniei, Romaniei si Cehiei, scrie publicatia „The Economist“…

- Gorjenii pe proprietatile carora va trece gazoductul BRUA se grabesc sa semneze actele ca sa scape cat mai repede de incalzirea cu lemne. Primarul din Targu-Carbunesti este si el bucuros pentru ca muncitorii care vor lucra la gazoduct vor cheltui bani in localitate. Conducta de transport…

- Un copil din Iași, mușcat de caine, a fost dus cu sania dintr-un sat intr-altul intrucat ambulanța nu a putut ajunge in localitate pe drumul acoperit cu zapada. Parinții și-au transportat fiul cu sania pana pentru a putea fi preluat de echipajul de prim ajutor. Baiețelul de 11 ani a fost mușcat de caine,…

- Ziarista l-a intrebat "de ce l-a ucis pe Codruț Marta?", pornind de la faptul ca așa susțin unele voci din Romania. "Cred ca oamenii nu realizeaza ce tragedie inseamna uciderea unui om. La nivel de mass-media in Romania, ca sa nu mai spun de autoritațile care prolifereaza aceste nebunii, ei…

- Din 600.000 de frme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania.„Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, peste 1.500 de parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute. Oamenii legii suspecteaza ca acestea sunt contrafacute iar romanul incerca sa le introduca ilegal in țara. Politistii de frontiera…

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, i-a transmis un mesaj clar goalkeeper-ului Andrei Vlad și a explicat culisele transferului lui Cristi Balgradean de la Chiajna. "Vlad ramane in poarta cu Lazio, avem incredere in el. V-am spus parerea mea despre el, dovada ca am adus un portar. Am crezut…

- Imagini cu drumarii care asfalteaza gropile pline cu apa in Dolj au starnit controverse pe rețelele de socializare. Oamenii spun ca sunt revoltați, dupa ce au vazut cum „Dorel” umple cu criblura balțile in care apa ajunge pana la glezna. Un muncitor cocoțat pe o mașina cu asfalt fierbinte arunca cu…

- „Tot ce mi se intampla in ultimele sezoane e cu adevarat formidabil”, a declarat duminica Harlem Gnohere, fotbalistul francez al lui FCSB, pentru emisiunea „Completement Foot”, informeaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF, citat de Agerpres. Dupa cinci ani petrecuti in Belgia, unde a jucat la…

- Un șofer de TIR din Romania a provocat un accident grav pe autostrada din Germania. In timp ce conducea, barbatul se uita la filme, pe telefonul mobil și a intrat in spatele unui alt vehicul mare. In urma accidentului, romanul de 40 de ani a suferit rani grave, insa nu a renunțat la…

- Atacantul lui FCSB, Harlem Gnohere, 29 de ani, a vorbit cu rtbf.be despre experiența sa in Romania și despre dorința de a reveni in Belgia. ...despre meciurile cu Lazio: "Momentan nu realizez ce s-a intamplat cu Lazio, pentru ca a fost totul foarte rapid. Totul e foarte rapid in perioada asta. E primul…

- Oamenii legii din Republica Moldova au documentat un grup criminal specializat in infractiuni grave si deosebit de grave, membri caruia fac parte din organizatia criminala „Patron”, liderul careia este autoritate criminala si care la moment isi ispaseste pedeapsa in penitenciarul din Romania.

- Considerata unul dintre locurile misterioase din Romania, mlaștina care vindeca orice boala ar fi o punte intre doua lumi. Mlaștina de la Iaz ar avea proprietați binefacatoare și i-ar vindeca pe cei care ating apa cu proprietați miraculoase. In schimb, localnicii evita acest loc in care mai mulți oameni…

- In jur de 700 de suporteri ai lui Lazio au intrat pe Arena Naționala in jurul orei 21:15 pentru a urmari meciul cu FCSB, din 16-imile Europa League. Fanii italienilor și-au inceput razboiul cu formația din Romania inca din afara stadionului cand au scandat mai multe cuvinte triviale la adresa roș-albaștrilor…

- A furat o mașina și apoi a sunat proprietara sa o intrebe cum poate sa o porneasca. Un barbat din Minnesota, SUA, a fost arestat dupa ce a furat o mașina din parcarea unui supermarket și apoi a sunat proprietara sa o intrebe cum poate sa porneasca vehiculul. Edward Leroy Wilson, in varsta de 37 de ani,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Viticola Sarica Niculitel SA din data de 8 ianuarie 2018. Astfel, avand in vedere procesul verbal nr. 1 din 8 ianuarie 2018 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Viticola Sarica Niculitel SA,…

- Un clujean a infiintat o firma care face audit turistic dupa criterii total diferite de cele practicate in Romania. Conduce o echipa de experti in turism, design, marketing, cultura organizationala, inteligenta emotionala si branding. Impreuna pun in aplicare un sistem complex si inovativ de auditare…

- Prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a povestit despre o intamplare care a uimit-o și care a avut loc in aeroport. In august 2016, prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a devenit mamica pentru prima oara . Ea a adus pe lume o fetița care a primit numele Alma. Amalia Enache și fiica sa merg…

- Beat turta de dimineata. A facut accident la iesirea din Cluj Accident pe breteaua de legatura dintre Calea Someseni si Traian Vuia. Soferul vinovat era beat. La data de 5 februarie, în jurul orei 09:00, s-a produs o coliziune între doua autovehicule pe raza municipiului Cluj-Napoca,…

- Fost ministru de Externe al Ungariei: „Niciun maghiar nu ar fi gata sa moara pentru Transilvania” „Europa a fost foarte eficienta in a-si solutiona dificultatile, si sper ca aceasta traditie va continua. Sunt sigur ca vor veni lideri noi, competenti. Este foarte putin probabil ca vor deveni dictatori…

- Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Sinaia, cum comenteaza decizia guvernantilor in ceea ce priveste formularul 600. “Prosti ca noaptea, ce sa spun, daca nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme, iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari. Si o sa va spun de ce.…

- Fostul antrenor al nationalei Italiei, Azeglio Vicini, cel care a calificat echipa la Cupa Mondiala din 1990, a murit la varsta de 84 de ani, au declarat, miercuri, oficialii Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC). Vicini a antrenat Italia in 1986 si 1991 si a condus echipa pana in semifinalele…

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- ♦ Studiul, realizat de Ziarul Financiar cu sprijinul PIAROM, arata ca desi raporteaza o cifra de afaceri relativ egala in 2016, companiile cu capital privat romanesc au o profitabilitate aproape dubla fata de cele straine. Companiile cu capital ro­manesc au nevoie de spri­jin pentru a realiza…

- Mijlocasul Florin Purece, ultima oara la Hapoel Raanana, a semnat pana in 2020 un contract cu Termalica Nieciecza, acolo unde va fi coleg cu alti doi jucatori romani, Gabriel Iancu si Gabriel Matei, informeaza site-ul echipei din prima liga poloneza. Mijlocasul ofensiv s-a despartit in aceasta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, transmite un mesaj de ziua Unirii Principatelor Romane, spunand ca in urma cu 159 de ani romanii au asezat piatra de temelie a marelui vis national, iar politicienii de atunci au dat dovada de multa intelepciune si au trecut peste toate neintelegerile, fiind "cel mai bun…

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Gelos din cale afara, un roman l-a batut pe amantul soției in Italia. Barbatul suspecta ca nevasta il inșeala cu italian, așa ca a pus la cale un plan ca sa se razbune. Dupa ce a stat ore bune ascuns in boscheți, omul și-a snopit in bataie rivalul. Incidentul violent a avut loc in orașul italian Tresivo,…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Romanul botezat de Hitler traiește intr-un sat pitoresc din Bucovina pe care troienele pun stapanire aproape in fiecare iarna. La cei 77 ani ai sai, Nea Adolf din Voievodeasa e cunoscut printre localnici ca finul lui Adolf Hitler, temutul dictator nazist care l-a creștinat in timpul celui de-al Doilea…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita, avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, conducerea PSD, ca o noua schimbare de Guvern „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid. Ne aflam intr-un moment de rascruce,…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu unele semne de ingrijorare evolutia reala a economiei in acest an, inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal fiind principalele semnale ridicate de mediul de business, potrivit rezultatelor Barometrului…

- A gasit o geanta cu peste 16.000 de euro si a sunat imediat la Politie. S-a intamplat intr-un bar din judetul Arges, unde o clienta a uitat geanta cu bani, iar chelnerita care a gasit-o a sunat imediat la 112. Nu este pentru prima oara cand in barul respectiv, tranzitat zilnic de sute de clienti, care…

- „Divide et impera” este mai actual acum mai mult decat oricand, intr-o societate romaneasca in care demonii par sa macine pe cat de constant, pe atat de spectaculos oameni și instituții, ajungand pana la urma la maduva din coloana oricarui stat: increderea populației in sine și in autoritatea care ar…

- Un seism de intensitate moderata s-a produs in San Francisco Bay Area la primele ore ale diminetii de joi, trezindu-i pe multi dintre locuitorii din aceasta regiune din statul american California....

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Un barbat de 48 de ani din comuna ieseana Scobinti a fost retinut de procurori, fiind acuzat ca si-ar fi lovit concubina, apoi ar fi ingropat-o in curtea casei, anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca femeia era decedata in momentul in care a fost ingropata. La aceste scene ar fi asistat si fiul femeii,…