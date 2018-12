Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul și femeia se aflau într-un autoturism aflat într-un lan de porumb secerat, pe marginea autostrazii A73, în apropiere de Limburg Sint Odiliënberg, Belgia. Citeste întreaga stire: Român gasit mort în masina, pe un câmp din Olanda. Lânga…

- O femeie a fost ranita in cursul serii de astazi, 5 decembrie 2018, dupa ce a fost lovita de o mașina, pe o trecere de pietoni de langa sediul ACR din Alba Iulia. Din primele informații disponibile de la fața locului aceasta nu ar fi fost ranita grav. Aceasta a cazut dupa ce a fost lovita de mașina,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Theodor Burada din Constanta.In accident au fost implicate doua autoturisme. Unul din autoturisme a intrat in peretele Casei Mortuare din zona. Autoturismul in cauza a fost ridicat de la fata locului. ...

- O femeie a murit iar alte doua sunt ranite, dupa ce au fost acrosate marti seara de o masina in timp ce se deplasau pe marginea drumului in localitatea Mitocu Dragomirnei, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Din cercetari a rezultat ca accidentul a fost produs un preot,…

- Un barbat si sotia sa au fost transportati in stare grava la spital joi seara, dupa ce au fost loviti de o masina in timp ce traversau regulamentar strada in zona Plopii fara sot din municipiul Iasi. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral…

- Un tanar de 18 ani, din judetul Satu Mare, a fost retinut de politisti fiind prezentat, in cursul zilei de joi, judecatorului de drepturi și libertați, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a talharit un barbat, luandu-I, prin folosirea violenței, autoturismul personal. Cercetarile efectuate…

- Trei tineri au fost raniți grav, între care unul de 16 ani fiind în coma, dupa ce au intrat cu o mașina într-un pom, pe un drum comunal din Constanța. Autoturismul era condus de unul dintre minori, fara permis.

- O femeie din Iași, in varsta de 46 de ani a cazut de la etajul 5 al blocului in care locuia. S-a prabusit pe o terasa, iar zgomotul puternic i-a alertat pe vecini. Medicii au ajuns imediat la fața locului și au incercat sa o stabilizeze pe ranita, care a fost transportata apoi la spital. Salvatorii…