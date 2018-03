Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Suceava l-a condamnat la 3 ani de inchisoare pentru tanuire, la care s-au adaugat si alte condamnari din alte dosare, astfel incat s-a ajuns la 30 de ani de puscarie, un adevarat record, mai ales ca nu vorbim de fapte cu violenta, acolo unde, de regula, intalnim pedepse similare, unele…

- Condamnare record pentru teparul Ovidiu Rusu, in varsta de 39 de ani. Aflat in penitenciar, unde isi executa pedepsele cumulate din mai multe dosare penale, radauteanul si-a aflat saptamana trecuta ultima condamnare. Curtea de Apel Suceava i-a aplicat o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, solutie care…

- Un medic psihiatru incadrat la Sectia exterioara de boli psihice Palazu Mare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a fost condamnat joi, de Curtea de Apel Constanta, la un an de inchisoare, cu executare, pentru fals intelectual in forma continuata, decizia fiind

- Barbatul de 60 de ani din comuna Mera, care a fost la un pas de a viola o fetita de 10 ani, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru infractiunea de tentativa la viol. Decizia a fost luata vineri de magistratii de la Judecatoria Focsani si nu este definitiva. Contestatie pot…

- • Judecatorii i-au suplimentat pedeasa de 10 ani Un tanar gorjean, liderul unei grupari infracționale care coordona o retea de prostitutie ce actiona la Londra, condamnat la zece ani de inchisoare pentru proxenetism și trafic de persoane a primit o alta condamnare pentru 11 infracțiuni de…

- Ieri, 21 februarie, politistii maramureseni au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Ambele persoane incarcerate au fost condamnate la executarea unor pedepse privative de libertate dupa ce au comis infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Este vorba despre…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat…

- Horia Georgescu a fost condamnat la inchisoare. Fostul director al Agenției Naționale de Integritate a fost condamnat, miercuri, la patru ani de inchisoare de magistrații Curții de Apel București. Aceeași pedeapsa a fost pronunțata in cazul avocatei Ingrid Mocanu. Decizia instanței nu este definitiva,…

- La insistenta procurorilor, un mercenar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce anterior, scapase doar cu o pedeapsa cu suspendareAmintim ca, in toamna anului trecut, Procuratura municipiul Chisinau de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au identificat si retinut un

- Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare. Cu toate acestea, el nu va ajuge in spatele gratiilor pentru ca instanta a decis amanarea cu doi ani a punerii in practica a pedepsei. Piedone a fost gasit vinovat ca și-a folosit funcția de edil…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia fiind definitiva.

- Barbatul care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, a ucis un barbat si a ranit alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Darren Osborne, un galez in varsta de 48 de ani, a pledat nevinovat…

- La data de 01.02.2018, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, in urma activitatilor de cercetare penala efectuate si a probatoriului administrat, au identificat un barbat de 35 ani, din Turda, fata de care s-a dispus continuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 ore pentru comiterea…

- Maiorul SRI Ciprian Sabin Mares, judecat pentru trafic de droguri, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Timișoara la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare. Inițial, magistrații Tribunalului Arad il condamnasera pe maior la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare. Alaturi de…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla. Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.…

- Un fost președinte de Consiliu Județean a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA), la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. E vorba de Fostul presedinte al CJ Cluj,…

- Barbatul care in septembrie 2016 a intrat in plin cu masina intr-un grup de copii care se jucau pe trotuar, in judetul Galati, omorand 2 dintre ei, a fost condamnat la 7 ani si 8 luni de inchisoare. Decizia apartine Curtii de Apel Galati si este definitiva.

- Un fost reprezentant al societatii Mia Carn Product SRL Miraslau, cu o cariera infractionala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune, delapidare si infractiuni la legea cecului, de catre o instanta a Curtii de Apel Alba Iulia.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.

- Curtea de Apel Constanta a respins, ieri, ca nefondat, apelul si a mentinut hotararea din 23 noiembrie 2016 a Tribunalului Tulcea prin care a condamnat-o pe Cecilia Chirvasuta, șef secție Cardiologie in cadrul Spitalului Județean Tulcea, la o pedeapsa de 4 ani inchisoare cu executare si interzicerea…

- Clubul turc Sivasspor, la care s-a transferat de curand fundasul Paul Papp, a anuntat, luni, ca l-a atacantul brazilian Robinho, 33 de ani, condamnat in Italia la noua ani de inchisoare pentru viol.Robinhno a semnat pentru un sezon si jumatate cu echipa turca, scrie news.ro. Citește…

- Gigi Roșca a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, de catre magistrații Curții de Apel Cluj, in urma scandalului in care a fost implicat in noiembrie 2016. Totodata, i s-a confiscat și arma, inclusiv cartușele. Cosmin Morar și Ioan Filip au primit și ei cate 6 luni de inchisoare cu suspendare,…

- Revelino Plesa, barbatul din Suceava care a ucis un italian din gelozie, iși va petrece urmatorii 14 ani in spatele gratiilor. Suceveanul, in varsta de 41 de ani, condamnat pentru omor, a fost ridicat de polițiști din Burdujeni, unde a fost plasat in arest la domiciliu. Barbatul a fost condamnat definitiv…

- Judecatorii Tribunalului Galati l-au condamnat pe pianistul Razvan Dragus, asemuit in perioada sa de glorie cu Richard Clayderman, pentru constituire a unui grup infractional organizat, falsificare de intrumente de plata electronica, detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de…

- Fostul primar din Bran, Gheorghe Hermeneanu, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare. Fostul primar din Bran a fost prins in flagrant in timp de lua mita 5.000 de lei. Instan’a Curtii de Apel Brasov l-au condamnat pe Gheorghe Hermeneanu la 2 ani si 8 luni de inchisoare…

- Tulceanul care a omorat cu o sabie un caine legat a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu suspendare. In prima instanta, el fusese condamnat la inchisoare cu executare, iar daca s-ar fi pastrat decizia ar fi fost primul roman condamnat la inchisoare cu executare pentru uciderea unui animal.

- Un barbat din raionul Anenii Noi a fost condamnat la închisoare, dupa ce a traficat patru victime în Federatia Rusa pentru a fi exploatate prin munca, transmite MOLDPRES. Potrivit Procuraturii Generale, în decembrie 2012, inculpatul a recrutat patru barbati pentru a munci…

- Gheorghe Chivorchian, fostul presedinte executiv al lui Poli Timișoara, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, conform unei decizii a Curtii de Apel Timiș in dosarul finantarii ilegale a clubului de fotbal. Gheorghe Chivorchian a fost conducator al echipei Poli Timișoara pe vremea…

- In cererea de arestare preventiva a lui Mihai Lucan, acuzat de delapidarea cu peste un milion de euro a Institutului Clinic de Transplant si Urologie Cluj, DIICOT vorbeste despre incercarea de blocare a anchetei, sustragerea unor bani si bijuterii, modalitatile de „capusare” a ICUTR si despre pedeapsa…

- Mircea Balus, unul dintre cei mai cunoscuti membri ai lumii interlope din Capitala, condamnat in „dosarul clanurilor” alaturi de alte nume sonore precum fratii Nutu si Sile Camataru, a fost eliberat a doua zi dupa ce a primit condamnarea de noua ani de inchisoare, scrie wowbiz.ro.Mircea Nebunu’,…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, scrie digi24.ro.

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie, fiind considerat un infractor extrem de periculos. Barbatul a pierdut apelul si va incepe executarea sentintei, potrivit...

- Memet Ali Gener, un tulcean de 26 de ani, este primul roman condamnat la inchisoare cu executare, in prima instanta, pentru ca a omorat un caine. Acum, Curtea de Apel Constanta judeca apelul.

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, marti, definitiv, condamnarea omului de afaceri turc Abdullah Atas la 22 de ani si 10 luni de inchisoare, fiind acuzat ca l-a ucis pe politistul Gheorghe Ionescu, lovindu-l intentionat cu masina. Pedeapsa i-a fost redusa de la 23 de ani si 6 luni.

- Și-a ucis cu cruzime mama, i-ar istanța la condamnat la 25 de ani de inchisoare, este vorba de un tanar in varsta de 28 de ani din raionul Criuleni. Complicile acestuia a fost condamnat la 15 ani inchisoare.

- Pedeapsa cu închisoare 25 ani a fost aplicata la data de 15.12.2017 de catre instanta de judecata Chisinau sediul Ciocana, unui tânar în vârsta de 28 de ani, din raionul Criuleni, care și-a omorât cu cruzime propria mama. Procurorul a solicitat instanței de…