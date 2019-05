Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire șocanta la Mamaia. O femeie de 46 de ani, din Bucuresti a fost scoasa din mare fara viata, marti de dimineata, in dreptul hotelului Vega. Geanta acesteia plutea langa ea si astfel a putut fi identificata dupa acte. Pompierii Constanteni au fost alertati la primele ore ale diminetii si au…

- Femeia, in varsta de 28 de ani, a fost gasita moarta pe bancheta unui autoturism parcat, la Navodari. Autoritațile au declansat o ancheta pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, transmite Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Tanara a fost gasita, duminica, in jurul orei 22:00,…

- O femeie din Dobra a murit, in urma cu putin timp, in urma unui incendiu petrecut la o casa de locuit din aceasta localitate. Din primele informati se pare ca incendiul a pornit de la centrala termica a locuinței. „Femeia de 38 de ani a incercat sa aprinda focul in sistemul de incalzire, folosind lichide…

- O femeie in varsta de 54 ani, din Iasi, a murit, marti, dupa ce s-a aruncat de la etajul al doilea al sectiei Spitalului municipal Roman unde era internata. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt,...

- O crima infioratoare s-a produs, in urma cu cateva zile, in Italia, la Marsala. Nicoletta Indelicato, o tanara romanca de 25 de ani, a fost gasita moarta, noaptea trecuta, pe un camp din Sant'Onofrio. Principalii suspecti sunt o alta romanca si iubitul ei italian.

- Tragedie in satul Sinești, din raionul Ungheni. O femeie in varsta de 73 de ani a fost gasita carbonizata, dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari.Incendiul a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri.

- O femeie a murit, sâmbata, dupa ce a fost lovita de o tabla dintr-un acoperis smuls de vânt. În cadere, bucata de metal a taiat-o pe femeie la gât, sectionându-i o vena.