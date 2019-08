Stiri pe aceeasi tema

- CAPTURAT….Un barbat de 45 de ani, cetatean roman, cautat pentru savarsirea de infractiuni economice in Marea Britanie, a fost prins de politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Albita. Barbatul a fost incatusat si predat unei echipe operative din cadrul IPJ Vaslui. Politistii de frontiera…

- Un cetatean ucrainean a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc, dupa ce a fost prins pe Aeroportul "Henri Coanda" ca transporta cocaina in stomac, au informat DIICOT si IGPF.In…

- Un tanar, urmarit national, a fost prins de polițiștii hunedoreni și depus in Penitenciarul Deva, in baza mandatului de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre instanta de judecata. „In cursul zilei de ieri, politistii Formatiunii de Investigatii Criminale Hateg au efectuat, pe…

- Droguri in avionul presedintelui. Un membru al echipajului de zbor, care transporta delegatia presedintelui brazilian la summitul G20 de maine, a fost arestat, dupa ce in avionul militar au fost descoperite 39 de kilograme de cocaina.

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Calarași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – B.T. Calarași, au depistat in flagrant un barbat banuit de trafic de droguri de risc. La data de 19 iunie a.c., polițiștii au organizat și realizat o acțiune de prindere in flagrant,…

- Un roman ajuns in Marea Britanie a fost arestat pentru furt la numai o zi dupa ce aterizase. El a fost prins cu mai multe haine luate dintr-un magazin din orasul Nottingham, sambata. Leonard-Valter Tudor, in varsta de 20 de ani, a fost prins cu o punga din folie de aluminiu care continea mai multe […]

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Tulcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 6 perchezitii domiciliare la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si substante cu proprietati psihoactive. 3 persoane au fost arestate…

- Politistii de la Compartimentul Rutier Gherla au depistat in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 1,45, un barbat in varsta de de 51 ani, din Gherla, in timp ce conducea un autovehicul pe strada Clujului din municipiu, avand o alcoolemie de peste 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul…