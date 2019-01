Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de socializare Facebook oferea, de multe ori, prilejul pentru ca anumiți oameni sa profereze injurii, la adapostul unui ecran și o realitate virtuala. Un barbat din Braila a aflat ca lucrurile nu stau chiar așa și a primit o amenda de 1000 de lei pentru ca a injurat mai multe persoane pe…

- Cristina Neagu a suferit ieri o teribila accidentare in timpul meciului Romania – Ungaria. Ea a suferit o ruptura a ligamentului anterior incrucișat. Cea mai buna handbalista din lume a anunțat ca „veștile nu sunt deloc bune”. Ea le-a mulțumit fanilor pentru mesajele de incurajare. „Tot ce pot sa fac…

- Un barbat a fost amendat de poliția locala din Municipiul Sebeș, dupa ce a aruncat o roaba cu pamant amestecat cu nisip in rau, fiind fotografiat de oameni care dezaproba gestul. O fotografie cu barbatul care a aruncat o roaba de pamant combinat cu nisip in raul Sebeș a fost postata, sambata, pe Facebook.…

- Firma se numeste Digital Authority Partners, are sediul in Chicago (SUA), are 50 de angajati si contracte in peste 200 de tari. Managerul si proprietarul acesteia este Codrin Stefan Arsene (31 de ani), un tanar originar din Galati.

- Politistii si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj au demarat anchete in cazul unui copil care a fost filmat in timp ce era plimbat cu caruciorul pe langa un autoturism, soferul fiind sanctionat de politisti. Potrivit reprezentantilor…

- O tanErE din BrEila a avut parte de "ocul vie:ii ei. DupE ce le-a adresat oamenilor legii injurii pe Facebook, prin intermediul unui comentariu, poli:i"tii i-au ajuns direct la u"E, iar ce a urmat a devenit viral.

- Un consilier de la PSD Campia Turzii susține ca un angajat al Primariei Campia Turzii ar fi fost amendat de Poliție, pentru limbaj necuviincios pe rețeaua de socializare Facebook. Cel amendat este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța duminica pe Facebook ca a votat la referendum și comenteaza ultimele date oferite de BEC cu privire la prezența la vot.„Eu am votat. Am explicat pe larg deja faptul ca implicațiile acestui moment depașesc cu mult tema in sine. Cine nu traiește la epiderma…