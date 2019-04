Un ROMÂN a fost agresat de un spaniol pe aeroportul din Madrid. Individul rănise cu un cuţit şi o mexicancă. Românul a apărat-o Conform politiei din Madrid, agresiunea s-a petrecut luni dimineata in zona de plecari a Terminalului 1 al aeroportului, aproape de ghiseele de check-in. Femeia a fost atacata prin suprindere si a fost ranita la o ureche, moment in care un barbat roman a intervenit incercand sa o apere. Dar suspectul l-a trantit la pamant si i-a pus cutitul la gat, atunci sosind si agentii de politie care l-au retinut pe agresor.



Ambele victime au fost transportate la spitalul Ramon y Cajal din Madrid, unde au primit ingrijiri medicale pentru rani usoare.



Barbatul arestat a mai fost de…

Sursa articol si foto: rtv.net

