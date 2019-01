Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei turce a dezmintit vineri ca tara sa i-a furnizat omologului sau american Mike Pompeo "vreo inregistrare audio" care ar elucida soarta jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care ar fi fost asasinat in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. "Nu se pune problema ca…

- Echipa de anchetatori turci si-a incheiat perchezitiile la consulatul Arabiei Saudite si la resedinta consulului la Istanbul, in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza joi dpa. Agentia de presa turca Anadolu a difuzat joi dimineata imagini cu…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo este asteptat miercuri in Turcia, venind din Arabia Saudita, unde a mers marti pentru a discuta despre disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti Ministerul de Externe turc, relateaza AFP preluata…

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Ancheta Turciei asupra disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a dus la descoperirea unor inregistrari facute cu ceasul sau Apple care ar indica ca barbatul a fost torturat si ucis, informeaza sambata un ziar turc preluat de Reuters. Informatiile din ziarul proguvernamental Sabah, care nu au…

- Companii majore producatoare de arme americane au transmis administratiei Trump ca sunt preocupate ca congresmenii infuriati de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia vor bloca viitoarele acorduri de vanzare de armament cu Arabia Saudita, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american…

- Președintele american Donald Trump a declarat, joi, ca Statele Unite sunt "foarte dure" in cazul dispariției jurnalistului saudit și se tem ca acesta a fost asasinat in Istanbul, adaugand ca "avem oameni care ancheteaza cazul și colaboram impreuna cu Turcia și cu Arabia Saudita', relateaza agenția Associated…

- Donald Trump a promis sa afle adevarul in cazul jurnalistului saudit disparut in Turcia. Presedintele american a cerut raspunsuri clare si a spus ca este in contact cu autoritatile de la Riad.